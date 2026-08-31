Δεν αλλάζει σελίδα στην καριέρα του ο Κόντι Χάκπο, καθώς η Λίβερπουλ απέρριψε την τεράστια πρόταση της Μάντσεστερ Σίτι για τον Ολλανδό επιθετικό, ξεκαθαρίζοντας τη στάση της για το μέλλον του.

Τέλος στα σενάρια γύρω από πιθανή αποχώρηση του Κόντι Χάκπο από τη Λίβερπουλ βάζουν οι Reds. Η Μάντσεστερ Σίτι εκδήλωσε έντονο ενδιαφέρον για τον 27χρονο επιθετικό και επιχείρησε να τον κάνει δικό της, φτάνοντας στο σημείο να προσφέρει το εντυπωσιακό ποσό των 100 εκατ. ευρώ.

Η απάντηση από το Μέρσεϊσαϊντ, ωστόσο, ήταν αρνητική. Η Λίβερπουλ δεν μπήκε σε διαδικασία παραχώρησης του Ολλανδού και αποφάσισε να τον διατηρήσει στο δυναμικό της.

Ο Χάκπο είχε καθοριστική συνεισφορά στην πορεία προς την κατάκτηση του πρωταθλήματος τη σεζόν 2024/25, ολοκληρώνοντας τη χρονιά με 18 γκολ και επτά ασίστ σε 49 εμφανίσεις. Η επόμενη σεζόν δεν ήταν εξίσου παραγωγική για τον ίδιο, καθώς στην Premier League σημείωσε μόλις τρία τέρματα σε 38 αγώνες.

Παρ' όλα αυτά, στον σύλλογο εξακολουθούν να υπολογίζουν στον Χάκπο και θεωρούν ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κομμάτι της προσπάθειας για τη συνέχεια της σεζόν. Με την υπόθεση του Ολλανδού να μην προχωρά, η Μάντσεστερ Σίτι στρέφει πλέον την προσοχή της στον Έντσο Φερνάντες. Οι «Πολίτες» θέλουν να προχωρήσουν τη συγκεκριμένη υπόθεση και να ολοκληρώσουν μία μεγάλη μεταγραφική κίνηση πριν πέσει η αυλαία της μεταγραφικής περιόδου.