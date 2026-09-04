Με δύο γκολ του Ίσακ στα πρώτα λεπτά, η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 εκτός έδρας της Ίπσουιτς και πήρε την πρώτη της νίκη στο φετινό πρωτάθλημα.

Η πρώτη φετινή νίκη της Λίβερπουλ ήρθε στο Πόρτμαντ Ρόουντ, όπου η ομάδα του Άντονι Ιραόλα επιβλήθηκε 2-0 της Ίπσουιτς χάρη σε δύο γκολ του Ίσακ στο ξεκίνημα του ματς. Ντεμπούτο με τους νικητές για τον Μπαρκολά, στον πάγκο έμεινε ο Κώστας Τσιμίκας.

Οι Κόκκινοι μπήκαν ιδανικά στο ματς, με τον Χάκπο να βρίσκει τον Ίσακ και τον Σουηδό να σκοράρει με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή μόλις στο 7'. Δύο λεπτά αργότερα, ο Ολλ;ανδός βρήκε εκ νέου τον συμπαίκτη του, αυτή τη φορά με μπαλιά με το εξωτερικό, και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση για να γράψει το 2-0.

Οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να επιστρέψουν ξανά στο ματς, με τον Σέρπεν να κρατά στο μεταξύ τη διαφορά στα δύο τέρματα σταματώντας δις τον Σόμποσλαϊ (20', 23'). Η κεφαλιά του Ντέιβις στο 30' ήταν άστοχη, με το σουτ του Μακ Άλιστερ στο επόμενο λεπτό να έχει ανάλογη κατάληξη. Ακολούθησαν δύο ακόμη προσπάθειες από Σόμποσλαϊ (40') και Βιρτς (42'), με τον Σέρπεν να βρίσκεται εκεί που πρέπει.

Στο δεύτερο μέρος, οι νεοφώτιστοι έψαξαν τρόπο να μπουν ξανά στο παιχνίδι αλλά απειλούσαν κυρίως με μακρινές προσπάθειες (56' Φατάγου, 60', 90+5' Ενσίσο, 86' Κλαρκ), την ώρα που η Λίβερπουλ κρατούσε με σχετική ευκολία τους αντιπάλους της μακριά από την εστία της. Εντέλει, το 2-0 ήταν το τελικό αποτέλεσμα, με την Ίπσουιτς να μένει στους τρεις βαθμούς και τους Κόκκινους να ανεβαίνουν στους πέντε.