Συγκινεί η επιστολή των παιδικών χρόνων του Φλόριαν Βιρτς, ο οποίος σε ηλικία 12 ετών ήθελε να μοιάσει στον Βραζιλιάνο σταρ, Νεϊμάρ.

Ο 12χρονος Βιρτς φιλοδοξούσε να γίνει ο «νέος» Νεϊμάρ! Η ξεχωριστή επιστολή του Γερμανού παίκτη της Λίβερπουλ, που περιγράφει την καθημερινότητα, το όραμα και τα όνειρα της παιδικής του ηλικίας.

Ο Φλόριαν Βιρτς μετρά αντίστροφα για την έναρξη του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τη Γερμανία να στοχεύει να φτάσει ψηλά. Ο 23χρονος παίκτης των Reds είναι ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες του παγκοσμίου ποδοσφαίρου και μετά τα εκπληκτικά πράγματα που έκανε με τη φανέλα της Λεβερκούζεν στη Bundesliga, ευελπιστεί να κυριαρχήσει τα επόμενα χρόνια και στην Premier League.

Στο Γερμανικό Μουσείο Ποδοσφαίρου στο Ντόρτμουντ φιλοξενείται ειδική έκθεση αφιερωμένη στους Βιρτς και Μουσιάλα, δύο από τα πιο ελπιδοφόρα πρότζεκτ του γερμανικού ποδοσφαίρου.

Ανάμεσα στα πολλά εκθέματα, περίοπτη θέση έχει μια επιστολή του Βιρτς το 2015, όταν ήταν 12 χρονών. Ο παίκτης της ομάδας του Μέρσεϊσαϊντ, μεταξύ άλλων, έγραφε πως θα ήθελε να γίνει τόσο καλός ποδοσφαιριστής όσο ο Νεϊμάρ.

Αναλυτικά το χειρόγραφο γράμμα του:

«Σήμερα είναι 28 Μαΐου 2015. Είμαι 12 ετών και πηγαίνω στην έκτη τάξη. Έχω πολύ καλούς φίλους στο σχολείο και στο ποδόσφαιρο και περνάω πολύ χρόνο μαζί τους. Ελπίζω να γίνω επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και να παίζω τόσο καλά όσο το είδωλό μου, ο Νεϊμάρ».