Σύμφωνα με τη L'Équipe, ο Μπράντλεϊ Μπαρκολά απάντησε θετικά στη Λίβερπουλ, όμως υπάρχει ακόμη οικονομική απόσταση μεταξύ των Reds και της Παρί Σεν Ζερμέν.

Τα... βρήκε με τον Μπαρκολά η Λίβερπουλ, αλλά ακόμα υπάρχει χάσμα μεταξύ των Άγγλων και της Παρί Σεν Ζερμέν. Σύμφωνα με τη L'Équipe, ο 23χρονος είπε το «ναι» στην ομάδα του Ιραόλα, αλλά πρέπει να βρεθεί η χρυσή τομή στο deal μεταξύ των δύο συλλόγων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των Γάλλων, οι δύο ομάδες συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις αλλά απέχουν ακόμα από την οριστική συμφωνία. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι back to back Πρωταθλητές Ευρώπης αναμένεται να ζητήσουν πάνω από 150 εκατ. ευρώ για τον ελπιδοφόρο παίκτη.

Ο φέρελπις εξτρέμ είναι εδώ και καιρό στο στόχαστρο των κόκκινων του Μέρσεϊσαϊντ και σύντομα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το... τοπίο.