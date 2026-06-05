Παίκτης της Τότεναμ είναι με κάθε επισημότητα ο Άντι Ρόμπερτσον, με τον Σκωτσέζο αριστερό μπακ να υπογράφει ως ελεύθερος.

Έπειτα από 9 χρόνια συνεχούς παρουσίας στο «Άνφιλντ», γεμάτα τίτλους, ασίστ και... κούρσες, ο Άντι Ρόμπερτσον ανήκει πλέον στο δυναμικό της Τότεναμ.

Ο Σκωτσέζος αριστερός μπακ αποχωρεί και επίσημα την 30η Ιουνίου από τη Λίβερπουλ και από την 1η Ιουλίου θα ανήκει και τυπικά στο ρόστερ των «Spurs», οι οποίοι ανακοίνωσαν τη συμφωνία των δυο πλευρών το μεσημέρι της Παρασκευής (5/6).

Andy Robertson, welcome to our family 🤍 pic.twitter.com/wK9w11nGYJ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) June 5, 2026

Το λονδρέζικο κλαμπ καλωσόρισε με ένα βίντεο τον 32χρονο άσο, ενώ και ο ίδιος από την πλευρά του έστειλε ένα μήνυμα προς τους φίλους του συλλόγου, ενώ βρίσκεται στην προετοιμασία της ομάδας του (σσ Σκωτίας) για το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Γεια σας φίλοι της Τότεναμ, είμαι ο Άντι Ρόμπερτσον. Από ότι βλέπετε δεν είμαι στη Γλασκώβη αλλά στην Αμερική και προετοιμάζομαι για το Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά ήθελα να σας στείλω ένα σύντομο μήνυμα, για να πω ότι ανυπομονώ να αγωνιστώ για εσάς, να σας γνωρίσω και να παίξω για πρώτη φορά στο γήπεδο μπροστά σας. Ήδη κοιτάζω την επόμενη σεζόν και τα λέμε σύντομα!»