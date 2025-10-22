Κατά τη διάρκεια της αποβολής του από το ποδόσφαιρο, ο Σάντρο Τονάλι υπέγραψε συμβόλαιο επέκτασης με την Νιούκαστλ «κρυφά», όπως αποκάλυψε ο αγγλικός Τύπος.

Η καριέρα του Σάντρο Τονάλι είχε πάρει την κατιούσα λόγω των περιπετειών του Ιταλού μέσου που βρέθηκε μπλεγμένος σε στοιχηματικά σκάνδαλα.

Ως εκ τούτου, ο Τονάλι δέχθηκε σκληρή ποινή που τον άφησε εκτός γηπέδων για δέκα μήνες, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2023 έως και τον Αύγουστο του 2024. Νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2023, η Νιούκαστλ απέκτησε τον Τονάλι από την Μίλαν. Ο Ιταλός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Magpies έως το 2028, το οποίο όμως όπως αποκαλύφθηκε σήμερα από τον αγγλικό Τύπο ανανεώθηκε.

Σε δυσμενείς για τον ποδοσφαιριστή συνθήκες, μιας και αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του πολύμηνου αποκλεισμού του από το ποδόσφαιρο, στα... κρυφά! Μάλιστα, ο Τονάλι δέχθηκε από την πλευρά του να δει τον μισθό του να μειώνεται κατά 20.000 λίρες εβδομαδιαίως ως πράξη αναγνώρισης για την στήριξε που του παρείχε ο σύλλογος μετά τις αρκετά δύσκολες για τον ίδιο συγκυρίες.