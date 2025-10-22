Τονάλι: Υπέγραψε στα... κρυφά νέο συμβόλαιο με την Νιούκαστλ ενώ εξέτιε την ποινή του
Η καριέρα του Σάντρο Τονάλι είχε πάρει την κατιούσα λόγω των περιπετειών του Ιταλού μέσου που βρέθηκε μπλεγμένος σε στοιχηματικά σκάνδαλα.
Ως εκ τούτου, ο Τονάλι δέχθηκε σκληρή ποινή που τον άφησε εκτός γηπέδων για δέκα μήνες, δηλαδή από τον Οκτώβριο του 2023 έως και τον Αύγουστο του 2024. Νωρίτερα, τον Ιούλιο του 2023, η Νιούκαστλ απέκτησε τον Τονάλι από την Μίλαν. Ο Ιταλός υπέγραψε συμβόλαιο με τους Magpies έως το 2028, το οποίο όμως όπως αποκαλύφθηκε σήμερα από τον αγγλικό Τύπο ανανεώθηκε.
Δείτε ΕπίσηςΑποκαλυπτικός Τονάλι: «Με τον τζόγο ρισκάρεις φιλίες, σχέσεις και τη δουλειά σου, το να κρύβεσαι πίσω από το πρόβλημα δεν είναι λύση»
Σε δυσμενείς για τον ποδοσφαιριστή συνθήκες, μιας και αυτό έγινε κατά τη διάρκεια του πολύμηνου αποκλεισμού του από το ποδόσφαιρο, στα... κρυφά! Μάλιστα, ο Τονάλι δέχθηκε από την πλευρά του να δει τον μισθό του να μειώνεται κατά 20.000 λίρες εβδομαδιαίως ως πράξη αναγνώρισης για την στήριξε που του παρείχε ο σύλλογος μετά τις αρκετά δύσκολες για τον ίδιο συγκυρίες.
Sandro Tonali extended his contract by a year until 2029 ✍— BBC Sport (@BBCSport) October 22, 2025
Newcastle also have an option to trigger an additional 12-month extension to 2030 ➕ pic.twitter.com/NPYHqbkNHl
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.