Ο Μάρκο Ρόζε είναι και επίσημα ο αντικαταστάτης του Άντονι Ιραόλα στον πάγκο της Μπόρνμουθ.

Με τον Άντονι Ιραόλα να ετοιμάζεται να γίνει προπονητής της Λίβερπουλ, οι άνθρωποι της Μπόρνμουθ ανακοίνωσαν την πρόσληψη του αντικαταστάτη του, που είναι ο Μάρκο Ρόζε.

Ο Γερμανός προπονητής είχε αποτελέσει εξαρχής τον εκλεκτό για να διαδεχτεί τον Βάσκο από την στιγμή που ο τελευταίος είχε ανακοινώσει πως θα αποχωρήσει στο τέλος της σεζόν, με τα Κεράσια να τον παρουσιάζουν ως τον νέο τους προπονητή.

Ο Ρόζε υπέγραψε συμβόλαιο τριών ετών με τον αγγλικό σύλλογο και θα τον καθοδηγήσει στην πρώτη χρονιά της ιστορίας του που θα περιλαμβάνει και ευρωπαϊκή παρουσία, με την Μπόρνμουθ να μετέχει στο Europa League. Ο 50χρονος τεχνικός έχει εργαστεί στο παρελθόν σε Λοκομοτίβ Λειψίας, Ζάλτσμπουργκ, Γκλάντμπαχ, Ντόρτμουντ και Λειψία, έχοντας αποχωρήσει από την τελευταία τον Μάρτιο του 2025.