Λίβερπουλ: Μέσα στην ημέρα η επίσημη ανακοίνωση για Ιραόλα

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αγγλία, ο Άντονι Ιραόλα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα από τη Λίβερπουλ μέσα στην ημέρα.

Σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του δημοσιογραφού Ντέιβιντ Λιντς, ο Άντονι Ιραόλα πρόκειται να ταξιδέψει στο Μέρσεϊσαϊντ το πρωί της Πέμπτης (04/06) για να οριστικοποιήσει τη συμφωνία και να γίνει ο επόμενος προπονητής της Λίβερπουλ.

Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, απομένουν μόνο τα τυπικά, προτού ο νεαρός τεχνικός υπογράψει διετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «Reds» και αντικαταστήσει τον Άρνε Σλοτ, ο οποίος αποχώρησε από τον σύλλογο το περασμένο Σάββατο (30/05), μετά από δύο σεζόν.

Exclusive: Andoni Iraola is scheduled to travel to Merseyside tomorrow morning to put the finishing touches to his move to Liverpool, including putting pen to paper on a two-year deal. Δείτε Επίσης Λίβερπουλ: Τέλος ο Άρνε Σλοτ! June 3, 2026

Ο Βάσκος προπονητής αναμένεται να αναλάβει και επίσημα τα ηνία της Λίβερπουλ την 1η Ιουλίου, όταν λήξει και τυπικά το συμβόλαιο του με την Μπόρνμουθ.

Η επιθυμία του Ιραόλα είναι να εντάξει στο προπονητικό του επιτελείο τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόταν στην προηγούμενη ομάδα του, συμπεριλαμβανομένων των βοηθών προπονητών Τόμι Έλφικ και Σον Κούπερ.

Ωστόσο, οι δύο αυτοί άνδρες δεσμεύονται με συμβόλαιο από τα «κεράσια» και επομένως η Λίβερπουλ θα πρέπει να καταβάλλει αποζημίωση στον αγγλικό σύλλογο για την απόκτηση τους.