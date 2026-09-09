Νίκη με παγωμένα χαμόγελα για τη Ντόρτμουντ με 3-2 επί της Βιγιαρεάλ που επισκιάστηκε από το πρόβλημα αδιαθεσίας του Καρέτσα. Άλωσε την Πορτογαλία η Σίτι, δύσκολη νίκη για τη Μπέτις.

Ντόρτμουντ - Βιγιαρεάλ 3-2

Η Ντόρτμουντ πήρε το πρώτο της τρίποντο στο Champions League μετά την επικράτηση 3-2 επί της Βιγιαρεάλ, αλλά δεν κύλησαν όλα ιδανικά στο Βεστφάλεν. Η αδιαθεσία που ένιωσε άλλωστε ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και η αναγκαστική αλλαγή του επισκίασαν τη νίκη των Γερμανών, οι οποίοι ωστόσο κατάφεραν να μπουν με το δεξί στη διοργάνωση.

Αφού κατάφεραν να ξεπεράσουν το αρχικό σοκ με την αλλαγή του Έλληνα εξτρέμ, οι Βεστφαλοί τελικά κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ στο 53΄με αυτογκόλ του Βέιγκα. Στο 66΄ο Μουρίνιο έφερε το ματς στα ίσα για τους φιλοξενούμενους, αλλά από εκεί και πέρα έπιασε δουλειά ο Γκιρασί. Αρχικά στο 80΄ο Αφρικανός έγραψε το 2-1 και πέντε λεπτά αργότερα ανέβασε τη διαφορά στα δυο γκολ από το σημείο του πέναλτι. Από τη... φόρα του ωστόσο τελικά έστειλε τη μπάλα και στα δίχτυα της δικιάς του ομάδας στο 90΄+3΄για να ξαναβάλει τη Βιγιαρεάλ στο ματς, αν και το 3-2 έμεινε μέχρι το τέλος.

Πόρτο - Μάντσεστερ Σίτι 0-2

Ιδανικό ποδαρικό για τη Μάντσεστερ Σίτι, η οποία άλωσε το «Ντραγκάο» με 2-0 επί της Πόρτο και ξεκίνησε ιδανικά την πορεία της στη League Phase του Champions League. Έπειτα από ένα «στείρο» πρώτο μέρος χωρίς γκολ, οι Άγγλοι κατάφεραν να μπουν δυναμικά μετά την ανάπαυλα και να προηγηθούν στο 47΄με σκόρερ τον Έρλινγκ Χάαλαντ από ασίστ του Έντσο Φερνάντες. Το κερασάκι στην τούρτα πρόσθεσε ξανά ο Νορβηγός στις καθυστερήσεις του αγώνα για το τελικό 2-0 υπέρ των Citizens.

Λιλ - Μπέτις 2-3

Σε ένα ματς που ξεκίνησε με πολύ καλό ρυθμό, οι Γάλλοι άνοιξαν το σκορ στο 12’. Ο Μπαπέ (αδερφός του Κιλιάν) έκανε ωραία ντρίμπλα και σέντρα και ο Ουέντα σε κενή εστία σημείωσε το 0-1 με το κεφάλι. Ωστόσο, στο 33ο λεπτό και στην πρώτη της τελική στον στόχο, η Μπέτις ισοφάρισε με κεφαλιά του Μπάρτρα. Το…. σερί με τις κεφαλιές δεν σταμάτησε εκεί όμως, αφού στο 36’ και έπειτα από εκτέλεση κόρνερ ο Άλεξ Σάντρο νίκησε τους πάντες στον αέρα για το 2-1.

Με το ξεκίνημα το δεύτερου μέρους οι Ανδαλουσιανοί ισοφάρισαν ξανά, και πάλι με τον Μπάρτρα, και πάλι με κεφαλιά για το 2-2 (49’). Σα να μην έφτανε αυτό, στο 54’ ο Πάροτ πήρε την μπάλα, πάτησε περιοχή και έστειλε την μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ για το 2-3 και την ανατροπή! Αμέσως μετά (56’), οι Γάλλοι έμειναν με 10, αφού ο Μπαπε χτύπησε εκτός φάσης τον Νάταν και αποβλήθηκε. Τίποτα δεν άλλαξε μέχρι το φινάλε και η ομάδα του Πελεγκρίνι πήρε το τρίποντο.