Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ήρθε σε συμφωνία με την Αταλάντα για την απόκτηση του Έντερσον, ο οποίος θα υπογράψει για 4+1 χρόνια.

Στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ένας από τους πιο περιζήτητους μέσους της Serie A, ο Βραζιλιάνος Έντερσον.

Ο χαφ της Αταλάντα αποτελεί μια προσωπική επιλογή του Μάικλ Κάρικ και, αν δεν χαλάσει κάτι, θα γίνει η πρώτη μεταγραφή των «Red Devils» σε αυτό το παράθυρο του καλοκαιριού, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για deal 4+1 ετών.

Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ αλλά και το Athletic, η Γιουνάιτεντ θα πληρώσει περί τα 45 εκατ. ευρώ στον σύλλογο του Μπέργκαμο για να υπογράψει τον 26χρονο που και φέτος ξεχώρισε, έχοντας 41 συμμετοχές (2 γκολ, 2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις.

Πλέον απομένουν λεπτομέρειες καθώς και τα ιατρικά, έτσι ώστε ο ποδοσφαιριστής να ανακοινωθεί σύντομα από τη νέα του ομάδα.