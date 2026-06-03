Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ: Κάνει δικό της τον Έντερσον από την Αταλάντα
Στο Μάντσεστερ για λογαριασμό της Γιουνάιτεντ θα συνεχίσει όπως όλα δείχνουν την καριέρα του ένας από τους πιο περιζήτητους μέσους της Serie A, ο Βραζιλιάνος Έντερσον.
Ο χαφ της Αταλάντα αποτελεί μια προσωπική επιλογή του Μάικλ Κάρικ και, αν δεν χαλάσει κάτι, θα γίνει η πρώτη μεταγραφή των «Red Devils» σε αυτό το παράθυρο του καλοκαιριού, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να κάνει λόγο για deal 4+1 ετών.
Σύμφωνα με τον Ιταλό ρεπόρτερ αλλά και το Athletic, η Γιουνάιτεντ θα πληρώσει περί τα 45 εκατ. ευρώ στον σύλλογο του Μπέργκαμο για να υπογράψει τον 26χρονο που και φέτος ξεχώρισε, έχοντας 41 συμμετοχές (2 γκολ, 2 ασίστ) σε όλες τις διοργανώσεις.
Πλέον απομένουν λεπτομέρειες καθώς και τα ιατρικά, έτσι ώστε ο ποδοσφαιριστής να ανακοινωθεί σύντομα από τη νέα του ομάδα.
🚨💣 BREAKING: Éderson to Manchester United, here we go!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 2, 2026
Deal done with Atalanta for €45m package with add-ons included, agreement now in place.
Medical and formal steps to follow but deal in place.
Éderson will sign a four year deal plus option, as @TheAthleticFC reports. pic.twitter.com/NO4qxnbIAV
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