Φέργκιουσον σε Κελαϊφί: «Παίξατε κόντρα σε μια βαρετή ομάδα που ήξερε μόνο να αμύνεται»

Ο Σερ Άλεξ Φέργκιουσον συνεχάρη τον πρόεδρο της Παρί για την κατάκτηση του Champions League, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του για τον τρόπο που αγωνίστηκε η Άρσεναλ.

Η Παρί Σεν Ζερμέν ήταν η μεγάλη νικήτρια στον τελικό του Champions League, καθώς κατάφερε να λυγίσει την Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και να κατακτήσει τον τίτλο για δεύτερη διαδοχική χρονιά.

Οι Γάλλοι είχαν από την αρχή του αγώνα τη μπάλα στα πόδια τους και προσπαθούσαν να ραγίσουν την άμυνα των Gunners, οι οποίοι έμειναν όρθιοι σε αγωνιστική ροή με το 1-1 που παρέμεινε ακέραιο σε κανονική διάρκεια και παράταση.

Ο τρόπος ωστόσο με τον οποίο έπαιξε η Άρσεναλ φαίνεται πως δεν εντυπωσίασε τον Σερ Άλεξ Φέργκιουσον. Σύμφωνα με την «Equipe», ο Σκωτσέζος έστειλε μήνυμα για να συγχαρεί τον πρόεδρο των Παριζιάνων, Νασέρ Αλ Κελαϊφί, ρίχνοντας παράλληλα τα βέλη του στην ομάδα του Αρτέτα.

«Νάσερ, εδώ είναι ο Άλεξ Φέργκιουσον. Μπράβο σας. Ήταν μια δύσκολη βραδιά για εσάς, αλλά παίξατε απέναντι σε μια βαρετή ομάδα που δεν έκανε τίποτα άλλο από το να αμύνεται. Απόλαυσε τις διακοπές σου, τις αξίζεις» φέρεται να έγραψε στο μήνυμά του ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, ο οποίος είναι γνωστό πως δεν τρέφει και τη μεγαλύτερη συμπάθεια προς τους Gunners.