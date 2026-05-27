Ο Τζόλης «αποκάλυψε» την ομάδα των ονείρων του!

Ο Χρήστος Τζόλης σε πρόσφατες δηλώσεις του αποκάλυψε ποιος θα ήταν ο ιδανικός προορισμός για να συνεχίσει την καριέρα του.

Ο Χρήστος Τζόλης παρευρέθηκε χθες (26/05) στην τελετή των βραβείων που διοργάνωσε η Jupiler Pro League, με τον εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ να αναδεικνύεται Παίκτης της Χρονιάς στο Βέλγιο.

«Το γεγονός ότι οι συμπαίκτες σου, αλλά και άλλοι προπονητές και αντίπαλοι, σε ψηφίζουν σημαίνει πολλά», δήλωσε ο πρώην άσος του ΠΑΟΚ κατά την παραλαβή του βραβείου, προτού αποκαλύψει στη συνέχεια πως έφτασε στην τελετή με ιδιωτικό ελικόπτερο.

«Ήταν η πρώτη φορά που μπήκα σε ελικόπτερο. Στην αρχή φοβήθηκα λίγο, αλλά μετά περάσαμε πολύ καλά με τα παιδιά. Από ομιλίες δεν ξέρω πολλά. Είμαι ποδοσφαιριστής και ξέρω μόνο να αποδίδω στο γήπεδο, όχι να μιλάω μπροστά σε μια γεμάτη αίθουσα».

Ο Έλληνας διεθνής διένυσε φέτος εξαιρετική σεζόν, καταγράφοντας 22 γκολ και 29 ασίστ σε 52 επίσημες εμφανίσεις με τη φανέλα του βελγικού συλλόγου σε όλες τις διοργανώσεις και, όπως είναι λογικό, αρκετοί μεγάλοι σύλλογοι από τα κορυφαία πρωταθλήματα της Ευρώπης έχουν ενδιαφερθεί για την απόκτηση του.

Christos Tzolis pelo Club Brugge, em 2025/26:



🗓️52 jogos

⚽️22 golos

🅰️29 assistências pic.twitter.com/3okPrnw5pM May 25, 2026

Άρσεναλ, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Μπορούσια Ντόρτμουντ είναι μερικές από τις ομάδες που έχουν ρώτησει τη Μπριζ για την περίπτωση του 24 χρόνου επιθετικού, με τον ίδιο να αποκαλύπτει μάλιστα τον συλλόγο για τον οποίο θα ήθελε να αγωνιστεί.

Αναλυτικότερα, σε δηλώσεις του στο «sporza» μετά την ολοκλήρωση της τελετής, ο Τζόλης ρωτήθηκε για το αν προτιμά να συνεχίσει την καριέρα του στη Premier League ή στη Bundesliga, τονίζοντας πως: «Εκεί υπάρχουν σίγουρα καλύτεροι παίκτες από μένα. Στην Premier League και τη Bundesliga το επίπεδο είναι σίγουρα πολύ υψηλότερο», ενώ λίγο αργότερα αποκάλυψε τον προορισμό των ονείρων του, σημειώνοντας ότι: «Η Μπαρτσελόνα (είναι για μένα ο ιδανικότερος προορισμός), αλλά ξέρω ότι δεν είναι ρεαλιστικό. Η Μπάρτσα δεν πρόκειται να αγοράσει έναν εξτρέμ από την Κλαμπ Μπριζ. Είναι και θα παραμείνει ένα παιδικό όνειρο».