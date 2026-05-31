Άρσεναλ: Παρέλαση για την πρωταθλήτρια, μετά τον χαμένο τελικό του Champions League
Η Άρσεναλ ανέβηκε στην κορυφή της Αγγλίας μετά από 22 χρόνια υπομονής και τίποτα δεν μπορεί να την στεναχωρήσει. Ούτε καν ο χαμένος τελικός του Champions League. Την επομένη της απώλειας του τροπαίου από την Παρί Σεν Ζερμέν, οι Gunners φόρεσαν τα καλά τους και ξεχύθηκαν στους δρόμους του Λονδίνου για να γιορτάσουν την κατάκτηση της Premier League.
Οι ποδοσφαιριστές του Μικέλ Αρτέτα πήραν αγκαλιά το τρόπαιο, ανέβηκαν στο πούλμαν κι έκαναν τον γύρο του Λονδίνου, με χιλιάδες κόσμο να συρρέει στους δρόμους για να δει από κοντά και να χειροκροτήσει τους πρωταθλητές.
Η Άρσεναλ άλλωστε είχε αποφασίσει εδώ και αρκετό διάστημα ότι η παρέλαση θα συνέβαινε στις 31 Μαΐου, ανεξάρτητα από την έκβαση του τελικού του Champions League.
Κάτι αντίστοιχο στο παρελθόν είχε αποφασίσει και η Λίβερπουλ, η οποία παρέλασε με τα τρόπαια των FA Cup και Carabao Cup λίγες ώρες μετά τον χαμένο τελικό του Champions League κόντρα στη Ρεάλ το 2022.
