Αντετοκούνμπο: Έδειξε τα skills του και στο ποδόσφαιρο στην «Puskas Arena»
Παρών στον τελικό του Champions League ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μάλιστα μετά το φινάλε του Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ έδωσε το βραβείο του MVP στον Βιτίνια.
Ο «Greek Freak» ωστόσο δεν έμεινε απλά στις εξέδρες της «Puskas Arena» στην Βουδαπέστη. Αντίθετα, φόρεσε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και πάτησε στο χορτάρι για να αλλάξει για λίγο άθλημα.
Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα sociel media, ο αστέρας του NBA δείχνει τα skills του και με τη μπάλα στα πόδια, με ντρίμπλες και κινήσεις παράταιρες με το ύψος του. Αν και στο τέλος δεν σκόραρε, το σίγουρο είναι πως κατάφερε να διασκεδάσει και να κερδίσει τις εντυπώσεις των γύρω του.
Giannis Antetokounmpo shows off his soccer skills on Marlon’s stream. pic.twitter.com/lIEa8CtnRL— FearBuck (@FearedBuck) May 31, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.