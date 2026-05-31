Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο άφησε για λίγο στην άκρη το μπάσκετ και φόρεσε ποδοσφαιρικά παπούτσια, παίζοντας μπάλα στην «Puskas Arena».

Παρών στον τελικό του Champions League ήταν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, ο οποίος μάλιστα μετά το φινάλε του Παρί Σεν Ζερμέν - Άρσεναλ έδωσε το βραβείο του MVP στον Βιτίνια.

Ο «Greek Freak» ωστόσο δεν έμεινε απλά στις εξέδρες της «Puskas Arena» στην Βουδαπέστη. Αντίθετα, φόρεσε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια και πάτησε στο χορτάρι για να αλλάξει για λίγο άθλημα.

Σε βίντεο που κυκλοφορεί στα sociel media, ο αστέρας του NBA δείχνει τα skills του και με τη μπάλα στα πόδια, με ντρίμπλες και κινήσεις παράταιρες με το ύψος του. Αν και στο τέλος δεν σκόραρε, το σίγουρο είναι πως κατάφερε να διασκεδάσει και να κερδίσει τις εντυπώσεις των γύρω του.