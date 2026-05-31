Άρσεναλ: Live η παρέλαση της πρωταθλήτριας στους δρόμους του Λονδίνου
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Η Άρσεναλ βγήκε στους δρόμους του Λονδίνου και γιόρτασε την κατάκτηση της Premier League μαζί με τον κόσμο της.
Μια μέρα μετά τον χαμένο τελικό του Champions League, η Άρσεναλ γιορτάζει! Η απώλεια του ευρωπαϊκού τροπαίου δεν πτόησε το ηθικό των Gunners, οι οποίες λίγες ώρες αργότερα ανέβηκαν στο πούλμαν και γιόρτασαν την κατάκτηση της Premier League μαζί με τον κόσμο τους στους δρόμους του Λονδίνου.
Δείτε το live από την παρέλαση:
In the heart of north London ❤️🔥— Arsenal (@Arsenal) May 31, 2026
Enjoy all of our parade celebrations with Live From N5 🏆 https://t.co/LJg5ph2nIZ
@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.