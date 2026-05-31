Ο Κώστας Τσιμίκας φέρεται να είναι αποφασισμένος να προσπαθήσει να κερδίσει μία θέση στη Λίβερπουλ μετά την αποχώρηση του Άντι Ρόμπερτσον.

Καλοκαίρι αλλαγών το προσεχές για τη Λίβερπουλ, με τον Άρνε Σλοτ να αποτελεί παρελθόν και θρύλους όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Άντι Ρόμπερτσον να αποχωρούν και αυτοί από το Άνφιλντ.

Η αποχώρηση του Σκωτσέζου μπακ δύναται να επηρεάσει το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν κατάφερε να καθιερωθεί στη Ρόμα όπου παραχωρήθηκε δανεικός αλλά σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, είναι αποφασισμένος να παλέψει για μία θέση στο ρόστερ των Κόκκινων - με τον Μίλος Κέρκεζ να είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός αριστερός μπακ.

Ο Βρετανός δημοσιογράφος ανέφερε επίσης ότι στη Λίβερπουλ είχαν επιχειρήσει να διακόψουν τον δανεισμό του Έλληνα μπακ τον Ιανουάριο, εντούτοις οι Τζαλορόσι δεν είχαν βρει αντικαταστάτη, με αποτέλεσμα ο Ρόμπερτσον να παραμείνει στο Άνφιλντ μέχρι τώρα.