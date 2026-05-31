Τσιμίκας: Θα παλέψει για μια θέση στη Λίβερπουλ μετά την αποχώρηση Ρόμπερτσον
Καλοκαίρι αλλαγών το προσεχές για τη Λίβερπουλ, με τον Άρνε Σλοτ να αποτελεί παρελθόν και θρύλους όπως ο Μοχάμεντ Σαλάχ και ο Άντι Ρόμπερτσον να αποχωρούν και αυτοί από το Άνφιλντ.
Η αποχώρηση του Σκωτσέζου μπακ δύναται να επηρεάσει το μέλλον του Κώστα Τσιμίκα, ο οποίος δεν κατάφερε να καθιερωθεί στη Ρόμα όπου παραχωρήθηκε δανεικός αλλά σύμφωνα με τον Μπεν Τζέικομπς, είναι αποφασισμένος να παλέψει για μία θέση στο ρόστερ των Κόκκινων - με τον Μίλος Κέρκεζ να είναι αυτή τη στιγμή ο βασικός αριστερός μπακ.
Ο Βρετανός δημοσιογράφος ανέφερε επίσης ότι στη Λίβερπουλ είχαν επιχειρήσει να διακόψουν τον δανεισμό του Έλληνα μπακ τον Ιανουάριο, εντούτοις οι Τζαλορόσι δεν είχαν βρει αντικαταστάτη, με αποτέλεσμα ο Ρόμπερτσον να παραμείνει στο Άνφιλντ μέχρι τώρα.
Kostas Tsimikas hopes to stay and fight for his place at Liverpool following the departure of Andy Robertson.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 31, 2026
Liverpool had tried to bring Tsimikas back from his Roma loan in January but the Italian side couldn’t find a replacement, resulting in Robertson remaining at Anfield… pic.twitter.com/wC3HlLw1Pg
