Το μήνυμα του Τζόρνταν στον Γκουαρδιόλα: «Απόλαυσε τη σύνταξη σου, σου αξίζει»

Ο θρύλος του μπάσκετ, Μάικλ Τζόρνταν, απέτισε φόρο τιμής στον Πεπ Γκουαρδιόλα, στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι.

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα αποχωρήσει από τη θέση του προπονητή της Μάντσεστερ Σίτι, μετά από μια δεκαετία στον πάγκο, με τον σύλλογο να τον αποχαιρετά με μία τελετή προς τιμήν του.

Ο Μάικλ Τζόρνταν, ένας από τους κορυφαίους παίκτες όλων των εποχών στο NBA, καθώς και ο Βρετανός παίκτης γκολφ, Τόμι Φλίτγουντ, ήταν μερικοί από τους συμμετέχοντες-έκπληξη στο αποχαιρετιστήριο πάρτι του Ισπανού, το οποίο διεξήχθη στην «Co-Op Live Arena» του Μάντσεστερ και παρακολούθησαν πάνω 19.000 θεατές.

«Ήθελα απλώς να σε συγχαρώ για την απίστευτη καριέρα σου», είπε ο θρύλος των Σικάγο Μπουλς, μέσω ενός βιντεοσκοπημένου μηνύματος που προβλήθηκε στη μεγάλη οθόνη εντός του χώρου.

«Απόλαυσε τη σύνταξή σου. Καλή τύχη με τους συνδέσμους και κράτα τους ίσιους. Συγχαρητήρια», πρόσθεσε ο Τζόρνταν αναφερόμενος στο γκολφ, που είναι το αγαπημένο χόμπι του Καταλανού τεχνικού, με τον ίδιο να μένει άναυδος και να παραδέχεται ότι δεν είχε ιδέα πως ο θρύλος του NBA τον γνώριζε.

Basketball great Michael Jordan sent Pep Guardiola a congratulatory message as he leaves Man City 🏀🤝⚽️



"I didn't know he knows me" was a star-struck Guardiola's response 😅 pic.twitter.com/HWjdzkIocO May 25, 2026

Ο Γκουαρδιόλα αποχαιρέτησε για τελευταία φορά τους φιλάθλους της Μάντσεστερ Σίτι, με ένα συγκινητικό μονόλογο στο τέλος της τελετής.

«Νομίζω, πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε απόψε να μας αποχαιρετήσετε. Να αποχαιρετήσω τον Τζον (Στόουνς) και τον Μπέρνι (Μπερνάρντο Σίλβα) και όλους αυτούς τους απίστευτους θρύλους όπως τον Βίνι (Βινσέντ Κομπανί), τον Φερναντίνιο, τον Έντι (Έντερσον), τον Τζακ (Γκρίλις), όλους αυτούς και πολλούς, πολλούς άλλους».

«Νιώθω ότι απόψε αυτό δείχνει πραγματικά τη σύνδεση που έχει αυτός ο σύλλογος. Ο (πρόεδρος της Σίτι) Χαλντούν Αλ Μουμπάρακ και όλοι οι άνθρωποι και όλοι οι οπαδοί της Σίτι που ήταν συνδεδεμένοι από το πρώτο λεπτό».

«Σας ευχαριστώ πολύ, δεν έχω αρκετή ευγνωμοσύνη. Πάντα, για το υπόλοιπο της ζωής μου, θα σας έχω στην καρδιά μου. Σας ευχαριστώ πολύ».