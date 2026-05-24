Οι οπαδοί της Μάντσεστερ Σίτι σήκωσαν ένα εντυπωσιακό πανό προς τιμήν του Πεπ Γκυαρδιόλα, ο οποίος αποχωρεί από τον πάγκο της μετά από δέκα χρόνια.

Πρόκειται για το πρόσωπο που άλλαξε την ιστορία της. Που την καθιέρωσε στην ελίτ, που την οδήγησε στο επόμενο επίπεδο. Ήταν ο αρχιτέκτονας πίσω από τη δυναστεία που έχτισε στην Premier League, ο προπονητής που την οδήγησε στο πρώτο τρεμπλ και το μοναδικό της Champions League στην Κωνσταντινούπολη.

Μετά από δέκα χρόνια παρουσίας και είκοσι τρόπαια στο παλμαρέ, ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχαιρετάει την αγαπημένη του Μάντσεστερ Σίτι και ο κόσμος της ομάδας έσπευσε να τον τιμήσει. Στο τελευταίο του ματς απέναντι στην Άστον Βίλα, το «Έτιχαντ» ντύθηκε με ένα εντυπωσιακό πανό που σκέπασε ένα τεράστιο μέρος της κερκίδας.

Έναν πανό αφιερωμένο για τον Πεπ. «Gamechanger, historymaker, City Forever». Ένα πανό για τον άνθρωπο που της άλλαξε την ιστορία...