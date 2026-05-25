Γκουαρδιόλα: «Τώρα μπορείτε να με χειροκροτήσετε»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα αποχώρησε με δάκρυα στα μάτια, από την τελευταία συνέντευξη Τύπου ως προπονητής της Μάντσεστερ Σίτι.

Η Μάντσεστερ Σίτι μπορεί να ηττήθηκε με 1-2 από την Άστον Βίλα στο τελευταίο αγώνα του Πεπ Γκουαρδιόλα στο πάγκο των πολιτών, όμως αυτό είχε λίγη σημασία μπροστά στις συγκινητικές στιγμές που έλαβαν χώρα πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το παιχνίδι.

Μάλιστα, τη συγκεκριμένη αναμέτρηση παρακολούθησε ζωντανά από τις εξέδρες του «Etihad» και ο πατέρας του Ισπανού τεχνικού, ο οποίος μία μέρα πριν από το παιχνίδι έκλεισε τα 95 και παρότι δεν μένει μόνιμα στο Μάντσεστερ, ταξίδεψε για να δει από κοντά το «last dance» του γιού του.

Στη συνέντευξη Τύπου μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο Καταλανός προπονητής ήταν εμφανώς δακρυσμένος, μη μπορώντας να κρύψει τη συγκίνηση του.

«Ευχαριστώ όλους τους ανθρώπους, η νέα κερκίδα είναι πανέμορφη... Αυτό το κεφάλαιο θα είναι πάντα εκεί. Πολλές αναμνήσεις - ξεχάστε τους τίτλους, είναι οι αναμνήσεις. Όλοι μας. Όλοι οι άνθρωποι εδώ είναι εξαιρετικοί. Η ζωή είναι φτιαγμένη από περιόδους, ζήσαμε μια απίστευτη περίοδο. Αν είχα ενέργεια θα έμενα εδώ. Ένας νέος άνθρωπος πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά».

Όταν ρωτήθηκε για την άφιξη του νέου προπονητή, ο Γκουαρδιόλα έδωσε την εξής συμβουλή, τονίζοντας πως: «Ο [νέος] προπονητής πρέπει να είναι ο εαυτός του, αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Ο τρόπος που επικοινωνεί, ο τρόπος που παίζει, πρέπει να είναι ο εαυτός του. Αυτός ο σύλλογος είναι καλός σε πολλά πράγματα και κάνει πολύ καλά τις μεταβάσεις. Θα είναι καλό. Μπορείς να κερδίσεις πολλούς τίτλους, αλλά η σύνδεση με την πόλη και τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι... αν δεν νιώθεις άνετα με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεσαι, δεν μένεις για 10 χρόνια».

Αναφορικά με τα συναισθήματα του τώρα που αποχωρεί, ο Γκουαρδιόλα σημείωσε ότι: «Ο Μπερνάρντο ήταν συγκινημένος σήμερα, πριν από τον αγώνα, αν θέλεις να κλάψεις, κλάψε, γέλα και μετά γέλα. Συναισθήματα - πρέπει να τα εκφράσεις. Δεν κλαίω, αλλά όταν βλέπω κάποιον άλλο να κλαίει, τότε κλαίω κι εγώ!».

Tune in to Matchday Live as we say our goodbyes to Pep, Bernardo and Stones 🥺🩵 https://t.co/5GGL9Fb5YP — Manchester City (@ManCity) May 24, 2026

Τέλος, λίγο πριν το τέλος της συνέντευξης Τύπου, ο Πεπ ρώτησε: «Αυτή είναι η τελευταία ερώτηση; Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά! Τώρα μπορείτε να με χειροκροτήσετε! Σας εύχομαι τα καλύτερα παιδιά! Σε όλα! Τσιάο!» και αποχώρησε δακρυσμένος από την αίθουσα, εν μέσω χειροκροτημάτων από τους δημοσιογράφους.