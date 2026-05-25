Ο Μοχάμεντ Σαλάχ αποχαιρέτησε τη Λίβερπουλ με ένα συγκινητικό μήνυμα, μετά την ολοκλήρωση του τελευταίου του αγώνα στο «Άνφιλντ».

Η τελευταία αγωνιστική της φετινής Premier League ολοκληρώθηκε με τη Λίβερπουλ να έρχεται ισόπαλη με 1-1 απέναντι στη Μπρέντφορντ, ένα αποτέλεσμα που της επέτρεψε να «σφραγίσει» το εισιτήριο της για τη League Phase του επόμενου Champions League.

Το αποτέλεσμα βέβαια του παιχνιδιού είχε μικρή σημασία, καθώς το πιο σημαντικό της χθεσινής αναμέτρησης, ήταν η τελευταία εμφάνιση του Μοχάμεντ Σαλάχ στο «Άνφιλντ» ως παίκτης των «reds».

Όπως είναι λογικό, η ατμόσφαιρα στο γήπεδο του Μέρσεϊσαϊντ ήταν φορτισμένη συναισθηματικά, με τον Αιγύπτιο επιθετικό να μη μπορεί να κρύψει τη συγκίνηση του την ώρα που αποχαιρετούσε τους φίλους του συλλόγου, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν στις εξέδρες του Άνφιλντ για να παρακολουθήσουν από κοντά το αντίο του αγαπημένου τους «φαραώ».

Ο ίδιος, σε δηλώσεις του αργότερα στο Sky Sports, παραδέχτηκε ότι ήταν ένα συναισθηματικά φορτισμένο «αντίο», ενώ αναφέρθηκε και στον συμπαίκτη και φίλο του, Άντι Ρόμπερτσον, ο οποίος αποχωρεί επίσης από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν.

«Νομίζω ότι έκλαψα περισσότερο από ποτέ σε όλη μου τη ζωή. Δεν είμαι και πολύ συναισθηματικός τύπος. Ζήσαμε τα νιάτα μας εδώ, μοιραζόμενοι τα πάντα από την αρχή μέχρι το τέλος. Επαναφέραμε αυτόν τον σύλλογο εκεί που ανήκει. Αυτός (ο Άντι Ρόμπερτσον) είναι ο αγαπημένος μου επειδή δίνει τον καλύτερό του εαυτό στο γήπεδο. Τον αγαπούν γι' αυτό».

❤️ Mo Salah: “I cried a lot. More than my whole life. Very tough to leave a place like this. I’m not very emotional guy… but it’s very tricky… we did it and we bought the club to where it belongs”. pic.twitter.com/fzj2f7bfVh May 24, 2026

«Κοιτάζω πίσω και αναρωτιέμαι αν θα ήθελα περισσότερα από όσα πέτυχα. Αλήθεια, όχι, τα πήραμε όλα. Βλέπουμε την αγάπη του κόσμου και αυτό είναι το σημαντικότερο πράγμα για μένα. Το μήνυμα μου σε όλους τους παίκτες: δεν είναι μόνο το ταλέντο, είναι η σκληρή δουλειά και να τα δίνεις όλα. Πάντα».

«Μπορεί να φύγω πολύ μακριά από εδώ, αλλά θα είμαι συγκινημένος κάθε φορά που θα έρχομαι. Ελπίζω η ομάδα να παραμείνει στη θέση της, παλεύοντας για τα πάντα, όπως κάναμε τα τελευταία 10 χρόνια».