Άρσεναλ: Τα πρωτοφανή στατιστικά για την Premier League
Το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της και πρώτο από το -πλέον- μακρινό 2004 σήκωσε ψηλά στον ουρανό του Λονδίνου η Άρσεναλ το απόγευμα της Κυριακής (24/5).
Οι «κανονιέρηδες» έριξαν αυλαία στη φετινή Premier League επικρατώντας με 1-2 της Κρίσταλ Πάλας στο «Σέλχαστ Παρκ» και μετά το φινάλε του αγώνα το γιόρτασαν με την ψυχή τους, προσφέροντας μοναδικές στιγμές. Πλέον, έχουν μπροστά τους τη μοναδική ευκαιρία να πάρουν και το πρώτο Champions League του συλλόγου, στον τελικό του Σαββάτου (30/5, 19:00) με την Παρί Σεν Ζερμέν.
Ωστόσο, αξίζει κανείς να σταθεί σε δυο άκρως εντυπωσιακά, πρωτοφανή στατιστικά με τα οποία ολοκλήρωσε τη σεζόν στο Νησί η ομάδα του Αρτέτα. Αρχικά, έγινε η πρώτη ομάδα που δεν δέχεται πέναλτι σε ολόκληρη τη σεζόν, ενώ παράλληλα δεν πήρε ούτε μια κόκκινη κάρτα, δείχνοντας σοβαρότητα και πειθαρχία!
1 - Arsenal have become the first side in @premierleague history to neither concede a penalty or receive a red card in a single campaign. Focused. pic.twitter.com/ifI0UAuxfc— OptaJoe (@OptaJoe) May 24, 2026
