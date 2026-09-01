Ντόρτμουντ: Έκλεισε τον Νουανέρι της Άρσεναλ για αντί-Κωνσταντέλια

Γιάννης Μπαλαντινάκης
Ντόρτμουντ: Έκλεισε τον Νουανέρι της Άρσεναλ για αντί-Κωνσταντέλια

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Όπως όλα δείχνουν η Ντόρτμουντ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα παραμείνει στα «πιτς» για το υπόλοιπο της σεζόν, στο πρόσωπο του Ίθαν Νουανέρι της Άρσεναλ.

Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας το Σάββατο (29/08) στον αγώνα της Ντόρτμουντ κόντρα στο Αμβούργο, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, ανάγκασε τους Βεστφαλούς να αναλάβουν γρήγορα δράση και να βρουν ένα παίκτη που θα καλύψει το κενό του Έλληνα διεθνή στη μεσαία γράμμη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο παίκτης αυτός βρέθηκε, με τους Γερμανούς να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ.

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Η συμφωνία πρόκειται για μονοετή δανεισμό χωρίς υποχρεωτική οψιόν, με τον Άγγλο μέσο μάλιστα να είναι θετικός και να συμφώνησε αμέσως στην μετακίνηση του στο Ντόρτμουντ, ενώ όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο μισθός του θα καλυφθεί εξ΄ολοκλήρου από τους Βετσφαλούς.

 

Ο Νουανέρι ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, ενώ την προηγούμενη σεζόν παραχωρήθηκε τον Ιανουάριο ως δανεικός στη Μαρσέιγ για να πάρει στα πόδια του περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Συνολικά την προηγούμενη περίοδο κατέγραψε 23 συμμετοχές με Άρσεναλ και Μαρσέιγ, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.

@Photo credits: Associated Press
     

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