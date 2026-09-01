Όπως όλα δείχνουν η Ντόρτμουντ έχει βρει τον αντικαταστάτη του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος θα παραμείνει στα «πιτς» για το υπόλοιπο της σεζόν, στο πρόσωπο του Ίθαν Νουανέρι της Άρσεναλ.

Ο σοβαρός τραυματισμός που υπέστη ο Γιάννης Κωνσταντέλιας το Σάββατο (29/08) στον αγώνα της Ντόρτμουντ κόντρα στο Αμβούργο, ο οποίος θα τον αφήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για το υπόλοιπο της σεζόν, ανάγκασε τους Βεστφαλούς να αναλάβουν γρήγορα δράση και να βρουν ένα παίκτη που θα καλύψει το κενό του Έλληνα διεθνή στη μεσαία γράμμη.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο παίκτης αυτός βρέθηκε, με τους Γερμανούς να έχουν καταλήξει σε προφορική συμφωνία για την απόκτηση του Ίθαν Νουανέρι από την Άρσεναλ.

Η συμφωνία πρόκειται για μονοετή δανεισμό χωρίς υποχρεωτική οψιόν, με τον Άγγλο μέσο μάλιστα να είναι θετικός και να συμφώνησε αμέσως στην μετακίνηση του στο Ντόρτμουντ, ενώ όπως αναφέρει το δημοσίευμα, ο μισθός του θα καλυφθεί εξ΄ολοκλήρου από τους Βετσφαλούς.

🚨🟡⚫️ EXCLUSIVE: Borussia Dortmund reach verbal agreement to sign Ethan Nwaneri from Arsenal, here we go!



Season long loan agreed from Arsenal as Nwaneri said yes to this possibility overnight.



BVB sources confirm salary will be entirely covered by the Geeman club. pic.twitter.com/V455sTaPeZ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 1, 2026

Ο Νουανέρι ξεκίνησε την πορεία του από τις ακαδημίες της Άρσεναλ, ενώ την προηγούμενη σεζόν παραχωρήθηκε τον Ιανουάριο ως δανεικός στη Μαρσέιγ για να πάρει στα πόδια του περισσότερα λεπτά συμμετοχής. Συνολικά την προηγούμενη περίοδο κατέγραψε 23 συμμετοχές με Άρσεναλ και Μαρσέιγ, με απολογισμό τρία γκολ και μια ασίστ.