Η Άρσεναλ επικράτησε 2-1 της Κρίσταλ Πάλας και πανηγύρισε το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας της στην Premier League μέσα στο «Selhurst Park».

Η Άρσεναλ το σήκωσε και το γιόρτασε με νίκη στην έδρα της Κρίσταλ Πάλας! Οι Gunners επικράτησαν με 2-1 στο «Selhurst Park» για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League, κάνοντας φιέστα με τρίποντο.

Για τους πρωταθλητές του Αρτέτα άνοιξε το σκορ ο Γκάμπριελ Ζεσούς στο 42ο και το 2-0 έκανε ο Νόνι Μαντουέκε στο 48ο λεπτό του ματς. Οι γηπεδούχοι μείωσαν με τον Ματετά στο 89' για το τελικό 2-1. Έτσι οι Κανονιέρηδες ολοκλήρωσαν με νίκη την επιστροφή τους στον αγγλικό θρόνο έπειτα από 22 ολόκληρα χρόνια και πλέον ετοιμάζονται για τον τελικό του Champions League απέναντι στην Παρί Σεν Ζερμέν (30/05, 19:00) στη Βουδαπέστη.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης οι Λονδρέζοι έγιναν ένα κουβάρι κατά τη διάρκεια της απονομής, πανηγυρίζοντας το 14ο πρωτάθλημα της ιστορίας τους και το πρώτο μετά από το μακρινό 2004.