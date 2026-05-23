Οι παίκτες της Λίβερπουλ αποχαιρέτησαν τους Σαλάχ και Ρόμπερτσον με τον δικό τους ιδιαίτερο τρόπο.

Με έναν πολύ ξεχωριστό τρόπο αποφάσισαν να αποχαιρετήσουν τους Σαλάχ και Ρόμπερτσον οι παίκτες της Λίβερπουλ! Αμφότεροι αποχωρούν από τους Reds το προσεχές καλοκαίρι έπειτα από μια άκρως πετυχημένη μακροχρόνια θητεία στον σύλλογο του Μέρσεϊσαϊντ.

Ο Αιγύπτιος σταρ και ο Σκωτσέζος αμυντικός κατέκτησαν τα πάντα στο... λιμάνι και δέθηκαν όσο λίγοι με την εξέδρα. Πλέον αναζητούν τον επόμενο κεφάλαιο της πολυετούς καριέρας τους. Η εντός έδρας αναμέτρηση απέναντι στην Μπρέντφορντ (24/05, 18:00) για την 38η και τελευταία αγωνιστική της Premier League θα είναι το «κύκνειο άσμα» για τις δύο προσωπικότητες που άφησαν ανεξίτηλο το στίγμα τους στον αγγλικό σύλλογο.

Ένα 24ωρο πριν το παιχνίδι, μετά την ολοκλήρωση της προπόνησης, παίκτες και τεχνικό επιτελείο τους δημιούργησαν μια ξεχωριστή έκπληξη. Πιο συγκεκριμένα ετοίμασαν δύο κορνίζες. Μια με τον αριθμό «11» για τον «Φαραώ» και μια με τον αριθμό «26» για τον Ρόμπερτσον. Οι αριθμοί είχαν κατακλυστεί από τις κορυφαίες τους στιγμές με την κόκκινη φανέλα.