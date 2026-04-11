Η Λίβερπουλ επέστρεψε ξανά στον δρόμο των επιτυχιών απέναντι στη Φούλαμ, αυτό όμως που έκλεψε την παράσταση ήταν το χειροκρότημα των φιλάθλων σε Σαλάχ και Ρόμπερτσον.

Μια υπέροχη σκηνή διαδραματίστηκε στο Άνφιλντ μετά το τέλος του αγώνα της Λίβερπουλ με τη Φούλαμ (2-0), καθώς όλο το γήπεδο σηκώθηκε όρθιο για να χειροκροτήσει τους Μοχάμεντ Σαλάχ και Άντριου Ρόμπερτσον, που αποχωρούν το καλοκαίρι από τους Reds.

Η ομάδα του Μέρσεϊσαϊντ επικράτησε την Λονδρέζων σε ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα καθώς τη διατηρεί στο... κόλπο του Champions League. Η ομάδα του λιμανιού είναι στην τέταρτη θέση, δύο βαθμούς πίσω από την Άστον Βίλα, έξι αγωνιστικές πριν το φινάλε της Premier League.

Στο τέλος της αναμέτρησης, αυτό που έφερε τα αγωνιστικά δρώμενα σε δεύτερη... μοίρα ήταν το «ζεστό» χειροκρότημα γεμάτο αγάπη και σεβασμό, προς τους Σαλάχ και Ρόμπερτσον, οι οποίοι αποχωρούν από τον σύλλογο το προσεχές καλοκαίρι. Το κοινό του Άνφιλντ έδειξε πως ξέρει να εκτιμά τις αξίες, πόσο μάλλον για δύο αθλητές που για σχεδόν μια δεκαετία έχουν προσφέρει και έχουν κατακτήσει τα πάντα με τη φανέλα της αγαπημένης τους ομάδας.

Δύο από τα αγαπημένα παιδιά της εξέδρας που έγραψαν ιστορία. Οι ίδιοι με τη σειρά τους ανταπέδωσαν το χειροκρότημα.