Ατζούν: «Αν χάσουμε τον τελικό ανόδου, θα κινηθούμε νομικά!»

Ηχηρό μήνυμα έστειλε ο ισχυρός άνδρας της Χαλ Σίτι, Ατζούν Ιλιτζαλί, σε περίπτωση που η ομάδα του ηττηθεί στον τελικό ανόδου της Championship απέναντι στη Μίντλεσμπρο.

Κατηγορηματικό μήνυμα έστειλε ο Ατζούν Ιλιτζαλί! Σε περίπτωση που η Χαλ ηττηθεί στον τελικό ανόδου της Championship κόντρα στη Μίντλεσμπρο, ο μεγαλομέτοχος του συλλόγου ενημέρωσε πως θα κινηθεί νομικά αναφορικά με την υπόθεση κατασκοπείας.

Η απέλπιδα προσπάθεια που έκανε η Σαουθάμπτον για να αποφύγει την ατιμωτική και καταστροφική αποβολή από τα playoffs της Championship λόγω του σκανδάλου... κατασκοπείας δεν έφερε αποτέλεσμα και έτσι οι Τίγρεις αντιμετωπίζουν τη Μίντλεσμπρο στον μεγάλο τελικό ανόδου του Wembley (23/05, 17:30).

Οι Άγιοι υποστήριξαν ότι η ποινή που τους επιβλήθηκε (αποβολή από τα playoffs και -4 τη νέα σεζόν) ήταν υπερβολικά αυστηρή, εντούτοις η λίγκα δεν άλλαξε την απόφασή της. Ο 56χρονος ιδιοκτήτης της Χαλ ενημέρωσε πως θα κινηθεί νομικά σε περίπτωση που η ομάδα του ηττηθεί στο μεγάλο παιχνίδι, αφού υποστηρίζει πως όλος ο σύλλογος είχε προετοιμαστεί για να αντιμετωπίσει τη Σαουθάμπτον και όχι τη «Μπόρο».