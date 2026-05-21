Η έφεση της Σαουθάμπτον απορρίφθηκε και η Μίντλεσμπρο είναι οριστικά στον τελικό των playoffs της Championship.

Η απέλπιδα προσπάθεια που έκανε η Σαουθάμπτον για να αποφύγει την ατιμωτική και καταστροφική αποβολή από τα playoffs της Championship λόγω του σκανδάλου... κατασκοπείας δεν έφερε αποτέλεσμα, με την EFL να την απορρίπτει και τη Μίντλεσμπρο να περνά οριστικά στον τελικό του Γουέμπλεϊ, όπου θα αντιμετωπίσει τη Χαλ.

Οι Άγιοι υποστήριξαν ότι η ποινή που τους επιβλήθηκε (αποβολή από τα playoffs και -4 τη νέα σεζόν) ήταν υπερβολικά αυστηρή, εντούτοις η λίγκα δεν άλλαξε την απόφασή της, με το μεγάλο ματς για το τελευταίο εισιτήριο για την Premier League να διεξάγεται κανονικά το Σάββατο (23/5) στις 17:30 ώρα Ελλάδας.

Σημειώνεται πως σύντομα θα δημοσιοποιηθεί και το σκεπτικό της απόφασης, η οποία είναι τελεσίδικη και δεν δύναται να ανατραπεί στο CAS. Κάπου εδώ λοιπόν, η σεζόν για τη Σαουθάμπτον φτάνει στο τέλος της, με τον χειρότερο δυνατό τρόπο...