Η Κρίσταλ Πάλας επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ, την ώρα που η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη έφερνε 2-2 με την Έβερτον.

Σπουδαία νίκη με ανατροπή πανηγύρισε η Κρίσταλ Πάλας, που επιβλήθηκε 3-1 εντός έδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ στην επιστροφή του Όλιβερ Γκλάσνερ στο Σέλχαρστ Παρκ.



Οι φιλοξενούμενοι πήραν το προβάδισμα στο τρίτο μόλις λεπτό, με τον Εντόι να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα μετά από λάθος στην αντίπαλη άμυνα, ωστόσο οι Αετοί ισοφάρισαν με κοντινή προσπάθεια του Καμάντα στο 41', ενώ στο 45+4' έφτασαν και στην ολική ανατροπή με κεφαλιά του Λέρμα!



Η Πάλας έφτασε και σε τρίτο τέρμα με τον Πίνο στο 59', με το 3-1 να είναι το τελικό αποτέλεσμα στο Λονδίνο και τους νικητές να ανεβαίνουν δωδέκατη θέση της βαθμολογίας της Premier League, ρίχνοντας τη Φόρεστ στη 14η.

Όρθια η Χαλ του Τζολάκη

Σε ένα χορταστικό ματς που κρίθηκε στο δεύτερο ημίχρονο, η Χαλ του Κωνσταντή Τζολάκη κράτησε στο 2-2 την Έβερτον. Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε χωρίς σκορ, με τα Ζαχαρωτά να βλέπουν να ακυρώνεται γκολ του Τζόνσον για οφσάιντ στο 35ο λεπτό.



Εντέλει, το προβάδισμα το πήραν οι γηπεδούχοι, όταν στο 48', ο Τόμας έβγαλε τετ α τετ τον Γκέλχαρντ και εκείνος τελείωσε ιδανικά τη φάση για το 1-0, με τους φιλοξενούμενους ωστόσο να απαντούν άμεσα με κοντινή κεφαλιά του Ντιούζμπερι-Χολ (55').



Η Έβερτον μάλιστα δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έφτασε και στην ανατροπή με τον Μπάρι στο 68', μετά από λάθος στην άμυνα της Χαλ, η οποία όμως απάντησε έξι λεπτά αργότερα με σουτ του Μπελούμι μέσα από την περιοχή, το οποίο διαμόρφωσε το τελικό 2-2.