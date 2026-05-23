Σπουδαία διάκριση για τον Ντίνο Μαυροπάνο, που ψηφίστηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της χρονιάς στη Γουέστ Χαμ.

Η Γουέστ Χαμ θα δώσει τα πάντα τη Κυριακή (24/5) για να παραμείνει στην Premier League ωστόσο τίποτα δεν βρίσκεται στο χέρι της, καθώς χρειάζεται νίκη ενάντια στη Λιντς και ταυτόχρονα να χάσει η Τότεναμ από την Έβερτον στο Λονδίνο.

Μία μέρα πριν δε, τα Σφυριά ανακοίνωσαν την επιλογή του κόσμου για τον ποδοσφαιριστή της χρονιάς, με αυτόν να μην είναι άλλος από τον Ντίνο Μαυροπάνο! Ο Έλληνας στόπερ ήρθε πρώτος στις προτιμήσεις του κοινού, αφήνοντας πίσω του Ματέους Φερνάντες και Τζάροντ Μπόουεν, έχοντας φέτος να επιδείξει τρία γκολ σε 34 συμμετοχές.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Είναι πραγματικά ένα τρελό, τρελό συναίσθημα. Μπορώ να πω ότι είναι ένα απίστευτο επίτευγμα και θέλω να δείξω την εκτίμησή μου στους φιλάθλους, γιατί προφανώς εκείνοι ψήφισαν για αυτό το βραβείο και είμαι πραγματικά χαρούμενος που είμαι ο Hammer of the Year. Προφανώς, η κατάσταση δεν είναι η καλύτερη, αλλά εκτιμώ πραγματικά το συναίσθημα που μου έδωσαν οι φίλαθλοι, το ότι κατάφερα να κερδίσω κάτι τέτοιο. Καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν, πραγματικά προσπαθούσα να δίνω το καλύτερο για την ομάδα. Όπως και όλα τα άλλα παιδιά εδώ, δεν περιμέναμε να βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση.

Απλώς προσπαθούσαμε να δίνουμε τον καλύτερό μας εαυτό για την ομάδα. Βρισκόμαστε σε δύσκολη θέση, όπως είπα, αλλά ως αμυντικός θέλεις να πιέσεις λίγο περισσότερο από πίσω και να δώσεις λίγη παραπάνω ενέργεια στους υπόλοιπους στο γήπεδο. Οπότε ναι, προσπάθησα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό όλη τη σεζόν, τόσο στις προπονήσεις όσο και στους αγώνες. Είναι λίγο δύσκολο να λαμβάνεις τέτοια αναγνώριση, αλλά εγώ απλώς προσπαθώ να κάνω τη δουλειά μου και να βοηθάω τους συμπαίκτες μου. Αυτό είμαι εγώ, πιστεύω, να τα δίνω όλα και να βάζω όλη μου την ψυχή στο παιχνίδι!

Νομίζω πως αυτό είναι και το στιλ παιχνιδιού μου. Είμαι πραγματικά 100% μέσα σε αυτό. Προσπαθώ να πηγαίνω σε κάθε μπάλα, να παλεύω για κάθε στιγμή, κάθε φάση του αγώνα, κάθε μονομαχία. Οπότε ναι, αυτός είμαι. Αν χρειαστεί να τα δώσω όλα για την ομάδα, απλώς το κάνω. Για πολλούς λόγους, αυτή η σεζόν ήταν δύσκολη και απαιτητική.

The 2025/26 Hammer of the Year: Dinos Mavropanos ⚒️ — West Ham United (@WestHam) May 23, 2026

Επίσης, λόγω του τραυματισμού μου, ήταν αρκετά δύσκολο να ξαναβρώ ρυθμό μετά, γιατί προφανώς όταν μένεις έξω για τέσσερις, πέντε ή έξι εβδομάδες, είναι δύσκολο για έναν αθλητή να επιστρέψει αμέσως σε καλή κατάσταση. Αλλά δούλεψα σκληρά. Όλο το ιατρικό επιτελείο και το προπονητικό τιμ με βοήθησαν πολύ να είμαι έτοιμος και έδωσα ό,τι είχα την κατάλληλη στιγμή - κι αυτό είναι που προσπαθώ να κάνω. Η αγαπημένη μου στιγμή ήταν όταν σκόραρα δύο φορές απέναντι στη Γουλβς, γιατί ως αμυντικός δεν συμβαίνει συχνά κάτι τέτοιο. Ήταν μια μεγάλη στιγμή για μένα και για την ομάδα επίσης, γιατί εκείνο το παιχνίδι ήταν πραγματικά σημαντικό. Οπότε ναι, θα διάλεγα αυτή τη στιγμή προς το παρόν, αλλά ελπίζω πως η αγαπημένη μου στιγμή της σεζόν δεν έχει έρθει ακόμη!

Είναι μεγάλη χαρά για μένα να βρίσκομαι εδώ στη Γουέστ Χαμ και στην Premier League και να συμμετέχω με αυτόν τον τρόπο, δείχνοντας αυτή τη δέσμευση. Ξέρω ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι πίσω στην Ελλάδα που πιθανόν με παρακολουθούν, όπως και άλλους παίκτες στο εξωτερικό που παίζουν ποδόσφαιρο, οπότε προσπαθώ μέσα από τον δικό μου τρόπο να δείξω ότι όλα είναι δυνατά όταν φτάνεις σε αυτό το επίπεδο και πιστεύεις στα όνειρά σου, γιατί αυτό κάνω από μικρός. Πάντα πίστευα στα όνειρά μου και μετά τα έκανα πραγματικότητα, οπότε είμαι πραγματικά χαρούμενος.

Προφανώς, την Κυριακή είχαμε ένα δύσκολο αποτέλεσμα στο Σεντ Τζέιμς Παρκ απέναντι στη Nιούκαστλ, αλλά μετά από ό,τι συνέβη και στο Στάμφορντ Μπριτζ, εξακολουθούμε να έχουμε μια ευκαιρία. Ξέρω ότι είναι αρκετά δύσκολο επίσης, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς, αλλά αυτό μας δίνει ξανά την πίστη ότι μπορεί να συμβεί, γιατί στο ποδόσφαιρο όλα είναι πιθανά και απλώς πρέπει να προετοιμαστούμε και να βεβαιωθούμε ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε για τη νίκη την Κυριακή.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τους υποστηρικτές από τη δική μου πλευρά, γιατί με βοήθησαν να κερδίσω αυτό το βραβείο Hammer of the Year. Ειλικρινά, ούτε που θα φανταζόμουν ότι θα το πετύχαινα αυτό όταν ξεκινούσε η σεζόν. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ και σε αυτούς, γιατί στάθηκαν δίπλα μας σε μια πολύ δύσκολη χρονιά, που προφανώς ήταν δύσκολη και για τους ίδιους. Είναι ακόμη πιο δύσκολο για αυτούς, που βρίσκονται γύρω από αυτή την ομάδα τόσα χρόνια και βλέπουν αυτή την κατάσταση. Δεν είναι εύκολο. Θέλω απλώς να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και ελπίζω να γίνει ένα θαύμα την Κυριακή και να παραμείνουμε στην Premier League».