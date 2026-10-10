Κινητικότητα γύρω από τον Μαυροπάνο: Άλλαξε μανατζερική στέγη και εξετάζει τα πάντα για το μέλλον του
Υπάρχει έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου. Οι πληροφορίες που πυροδοτούν τις φήμες που αφορούν το μέλλον του είναι η αλλαγή μανατζερικής «στέγης». Ο 28χρονος εντάχθηκε και επίσημα στο διεθνή αθλητικό γραφείο ROOF, το οποίο θεωρείται ως ένας από τα κορυφαία του κόσμου.
Παρότι ο διεθνής στόπερ διατηρεί συμβόλαιο με την Γουέστ Χαμ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και θεωρείται κομβικός ποδοσφαιριστής για τα πλάνα της αγγλικής ομάδας, δεν υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας τους. Έτσι ο συνδυασμός της αλλαγής εκπροσώπησης μαζί με το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2027 είναι η τελευταία ευκαιρία της ομάδας για να επωφεληθεί οικονομικά από την ίδιο (με τα τωρινά δεδομένα), καθιστά σαφές πως ο παίκτης ξεκινά να ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.
Παράλληλα διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους του αποτελώντας έναν από τους πιο δυναμικούς Έλληνες αμυντικούς στο κορυφαίο επίπεδο, κάνοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις και στην Εθνική ομάδα.
🚨👀 Konstantinos Mavropanos, one to watch for the next two transfer windows. The 28 y/o Greek top defender is attracting significant interest and has joined ROOF as his new agency. Contract at West Ham until 2028. A key player for the club, but no contract extension currently planned. #WHUFC @SkySportDE 🇬🇷— Florian Plettenberg (@Plettigoal) October 10, 2026
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