Κινητικότητα γύρω από τον Μαυροπάνο: Άλλαξε μανατζερική στέγη και εξετάζει τα πάντα για το μέλλον του

Ο Ντίνος Μαυροπάνος δείχνει να ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του καθώς άλλαξε μανατζερικό γραφείο αλλά και δεν υπάρχει πλάνο επέκτασης του συμβολαίου του με την Γουέστ Χαμ.

Υπάρχει έντονη κινητικότητα γύρω από το όνομα του Ντίνου Μαυροπάνου. Οι πληροφορίες που πυροδοτούν τις φήμες που αφορούν το μέλλον του είναι η αλλαγή μανατζερικής «στέγης». Ο 28χρονος εντάχθηκε και επίσημα στο διεθνή αθλητικό γραφείο ROOF, το οποίο θεωρείται ως ένας από τα κορυφαία του κόσμου.

Παρότι ο διεθνής στόπερ διατηρεί συμβόλαιο με την Γουέστ Χαμ μέχρι το καλοκαίρι του 2028 και θεωρείται κομβικός ποδοσφαιριστής για τα πλάνα της αγγλικής ομάδας, δεν υπάρχει κάποια συζήτηση σχετικά με την επέκταση της συνεργασίας τους. Έτσι ο συνδυασμός της αλλαγής εκπροσώπησης μαζί με το γεγονός ότι το καλοκαίρι του 2027 είναι η τελευταία ευκαιρία της ομάδας για να επωφεληθεί οικονομικά από την ίδιο (με τα τωρινά δεδομένα), καθιστά σαφές πως ο παίκτης ξεκινά να ψάχνει το επόμενο βήμα στην καριέρα του.

Παράλληλα διανύει μια από τις καλύτερες περιόδους του αποτελώντας έναν από τους πιο δυναμικούς Έλληνες αμυντικούς στο κορυφαίο επίπεδο, κάνοντας εντυπωσιακές εμφανίσεις και στην Εθνική ομάδα.