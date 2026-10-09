Μαυροπάνος: Αναδείχθηκε παίκτης του μήνα στην Championship
Ο Ντίνος Μαυροπάνος πρωταγωνίστησε στον εξαιρετικό μήνα που έκανε η Γουέστ Χαμ τον Σεπτέμβριο, όπου μέτρησε τέσσερις νίκες και μία ισοπαλία.
Ο Έλληνας κεντρικός αμυντικός, πέρα από τη σημαντική συνεισφορά που είχε στο αμυντικό κομμάτι, έκανε τρομερά πράγματα και στην επίθεση, αφού σκόραρε σε τέσσερα από τα πέντε αυτά ματς, παρ' είναι κεντρικός αμυντικός.
Αρχικά, σημείωσε το 4-1 στο 4-2 επί της Γουλβς, δεν σκόραρε στο εντός έδρας ματς με τη Ντέρμπι κι έπειτα έβαλε τρία σερί. Πρώτα στο 2-3 επί της Μπόλτον κάνοντας το 2-2 στο 31', έπειτα στο 6-0 επί της Ρέξαμ το τρίτο γκολ των «σφυριών» και τέλος στο 2-2 με τη Μίλγουολ, διαμόρφωσε το τελικό σκορ στο 80ο λεπτό.
Γενικά, κατάφερε μέσα σε πέντε ματς να πετύχει όσα γκολ είχε σημειώσει σε κάτι παραπάνω από 100 συμμετοχές με τη Γουέστ Χαμ συνολικά.
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Congratulations to September's #SkyBetChampionship Manager and Player of the Month winners 👏 https://t.co/5MObxRJirQ— Sky Bet Championship (@SkyBetChamp) October 9, 2026
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