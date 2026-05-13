Στο φως της δημοσιότητας ήρθε το ηχητικό ντοκουμέντο από τον διάλογο διαιτητή και VAR, στο ακυρωθέν γκολ της Γουεστ Χαμ με την Άρσεναλ.

Η φάση της χρονιάς στην Αγγλία είναι δίχως αμφιβολία το ακυρωθέν γκολ της Γουεστ Χαμ στο μίνι λονδρέζικο ντέρμπι με την Άρσεναλ, το απόγευμα της περασμένης Κυριακής (10/5).

Το σύνολο του Μικέλ Αρτέτα έφυγε με το τεράστιο διπλό (0-1) από την έδρα των «Σφυριών» και αύξησε τη διαφορά στο +5, με αγώνα παραπάνω, από τη Μάντσεστερ Σίτι, με το τέρμα που σημείωσε στις καθυστερήσεις ο Κάλουμ Γουίλσον, να ακυρώνεται για φάουλ στον Ράγια και να προκαλεί θύελλα αντιδράσεων, καθώς στο φινάλε μπορεί να κρίνει ακόμη και τον τίτλο.

Στο πλαίσιο αυτό, ήρθε στο φως της δημοσιότητας το ηχητικό ντοκουμέντο με τους διαλόγους του ρέφερι Κρις Κάβανα και των συνεργατών του στο VAR, σε έναν έλεγχο της φάσης που κράτησε πέντε λεπτά. Κατά τη διάρκεια των συνομιλιών, ένας εκ των βοηθών λέει χαρακτηριστικά πως «Δεν βλέπω φάουλ στον τερματοφύλακα», όμως στη συνέχεια προκύπτει η παράβαση του Πάμπλο πάνω στον πορτιέρε των Gunners.

Παράλληλα, αναφέρεται πως υπάρχει παράβαση του Ντέκλαν Ράις εις βάρος του Ντίνου Μαυροπάνου, όμως το φάουλ στον Ράγιο προηγείται αυτής.