Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού και νυν της Φούλαμ, Μάρκο Σίλβα, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με την Μπενφίκα.

Μια... ανάσα από το να κλείσει τον διάδοχο του Ζοσέ Μουρίνιο για την άκρη του πάγκου της είναι η Μπενφίκα, με τον Μάρκο Σίλβα να είναι ο εκλεκτός και τα πορτογαλικά μέσα να αναφέρουν πως το deal πλησιάζει.

Ο Special One κατά τα φαινόμενα θα συνεχίσει την σπουδαία καριέρα του στη Ρεάλ Μαδρίτης, επιστρέφοντας στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» μετά την πρώτη του θητεία που τελείωσε το 2013, με αποτέλεσμα οι άνθρωποι των «Αετών» να επιλέγουν τον Σίλβα για τη θέση.

Ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, που τη δεδομένη στιγμή βρίσκεται στο τιμόνι της Φούλαμ, φέρεται να έχει απορρίψει την πρόταση ανανέωσης του λονδρέζικου κλαμπ, ενώ έχει -επίσης- πει «όχι» και σε φερόμενη προσφορά της Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Φυσικά, όλα αυτά διότι θέλει να επιστρέψει στην πατρίδα του, σύμφωνα με την A Bola.

Γράφεται χαρακτηριστικά πως ο Σίλβα είναι θετικός στο ενδεχόμενο να αναλάβει την Μπενφίκα και οριστικές εξελίξεις θα υπάρξουν την ερχόμενη εβδομάδα, όταν και θα έχουν ολοκληρωθεί οι αγωνιστικές υποχρεώσεις του συλλόγου.