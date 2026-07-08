Τη λύση για την άκρη του πάγκου της βρήκε η Φούλαμ που έδωσε τα «κλειδιά» στον πρώην τεχνικό της Ρεάλ Μαδρίτης, Άλβαρο Αρμπελόα.

Τα ηνία της Φούλαμ ανέλαβε ο Άλβαρο Αρμπελόα, με τους Κότατζερς να ανακοινώνουν την συνεργασία με τον Ισπανό τεχνικό μέχρι το 2029.

Να θυμίσουμε πως ο 43χρονος πρώην τεχνικός των Μερένχες ανέλαβε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε μια μεταβατική περίοδο μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο. Η ομάδα της πρωτεύουσας τερμάτισε δεύτερη πίσω από την πρωταθλήτρια Μπαρτσελόνα και αποτελεί παρελθόν από τη «Βασίλισσα» από τον περασμένο Ιούνιο.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός της Φούλαμ τόνισε μεταξύ άλλων ότι ανυπομονεί να σηκώσει μανίκια και να ξεκινήσει δουλειά:

«Είναι μεγάλη τιμή για μένα να ξεκινώ αυτό το νέο κεφάλαιο στη Φούλαμ, τον παλαιότερο σύλλογο του Λονδίνου. Νιώθω μεγάλη ευθύνη και είμαι βαθιά ευγνώμων στον κ. Καν και τον Τόνι Καν για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν δίνοντάς μου την ευκαιρία να εργαστώ στη Φούλαμ, στην Premier League.

Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα του Κρέιβεν Κότατζ μαζί με τους φιλάθλους μας και να ξεκινήσω την προετοιμασία με τους ποδοσφαιριστές την επόμενη εβδομάδα. Είμαι βέβαιος ότι θα ζήσουμε μαζί ένα υπέροχο ταξίδι.

Πάμε Φούλαμ!».

