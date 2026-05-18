Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως Ρεάλ Μαδρίτης και Ζοσέ Μουρίνιο ήρθαν σε οριστική συμφωνία για να συνεργαστούν ξανά.

Μια... ανάσα από την επίσημη ανακοίνωση της επιστροφής του Ζοσέ Μουρίνιο βρίσκεται η Ρεάλ Μαδρίτης, καθώς ο πασίγνωστος και έγκυρος Φαμπρίτσιο Ρομάνο έριξε το... καθιερωμένο ''Here we go'' με ανάρτησή του στο Χ.

Ο Ιταλός δημοσιογράφος γνωστοποίησε αυτό που εδώ και αρκετό καιρό είναι κοινό μυστικό και προκύπτει από τα ρεπορτάζ τόσο των Ισπανών όσο και των Πορτογάλων, ότι δηλαδή ο Special One θα γυρίσει στο «Σαντιάγκο Μπερναμπέου» για μια δεύτερη θητεία, υπογράφοντας deal 2 ετών.

Μπορεί ο νυν τεχνικός της Μπενφίκα να έχει αρνηθεί κάθε επαφή με τους «Μερένγκχες», σεβόμενος φυσικά τους «Αετούς», των οποίων τυπικά ακόμη αποτελεί τον προπονητή, όμως το πράγμα έχει ξεκαθαρίσει, με τον Ρομάνο να αναφέρει ότι απομένουν απλώς τα διαδιαστικά έτσι ώστε ο 63χρονος να βρεθεί και πάλι στους Λος Μπλάνκος, έπειτα από το πρώτο του πέρασμα το διάστημα 2010-2013.

🚨 BREAKING: José Mourinho back to Real Madrid, HERE WE GO! 💣🤍



All terms have been verbally agreed between José Mourinho and Real Madrid, waiting to sign all documents.



Plan for initial two year deal, JM to travel to Madrid after Real-Bilbao game.



The Special One is back. pic.twitter.com/K267WgiqjC May 18, 2026

Πιο συγκεκριμένα, ο Μουρίνιο πρόκεται να ταξιδέψει στη Μαδρίτη μετά το ματς της Ρεάλ με την Αθλέτικ Μπιλμπάο το βράδυ του Σαββάτου (23/5), ούτως ώστε τα πάντα να διευθετηθούν και να πάρουν επίσημη μορφή.