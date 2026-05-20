Ιραόλα: «Θα περίμενα τουλάχιστον ένα ευχαριστήριο μήνυμα από τον Αρτέτα»

Ο προπονητής της Μπόρνμουθ, Αντόνι Ιραόλα, έστειλε ένα χιουμοριστικό μήνυμα στον παιδικό του φίλο, Μίκελ Αρτέτα, αφού βοήθησε την Άρσεναλ να κατακτήσει την Premier League.

Η Μπόρνμουθ υποδέχθηκε χθες (19/05) στην έδρα της τη Μάντσεστερ Σίτι στο πλαίσιο της 37ης αγωνιστικής της Premier League, με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες με 1-1, κάτι που σήμαινε πως η Άρσεναλ κατέκτησε και επίσημα το πρωτάθλημα.

Σε δηλώσεις του μετά την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, ο προπονητής των γηπεδούχων, Άντονι Ιραόλα, ρωτήθηκε αν περιμένει κάποιο δώρο από τον παιδικό του φίλο, Μικέλ Αρτέτα, για αυτό το αποτέλεσμα που απέσπασε κόντρα στους «Πολίτες».

Σε αυτό, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε, χιουμοριστικα, πως: «Θα ήταν υπέροχο να λάμβανα κάτι! Δεν έχω ελέγξει ακόμη το τηλέφωνό μου, θα έπρεπε να έχω τουλάχιστον ένα ευχαιστήριο μήνυμα από τον Μικέλ ή κάτι τέτοιο».

«Αλλά, (πέρα από την πλάκα), δεν ήταν εξαιτίας αυτού του παιχνιδιού (που κατέκτησε η Άρσεναλ το πρωτάθλημα). Πιθανότατα θα πήγαιναν να το τελειώσουν μόνοι τους. Είμαι χαρούμενος γι' αυτόν επειδή έχει κάνει απίστευτη δουλειά εκεί. Τις τελευταίες σεζόν ήταν πολύ σταθεροί, είχε φτάσει πολλές φορές πολύ κοντά και τώρα το άξιζε. Η κατάκτηση ήρθε την κατάλληλη στιγμή. Έχουν ακόμα ένα τελικό Champions League. Ελπίζω να τα καταφέρουν και εκεί».

Θυμίζουμε πως ο Ιραόλα και ο Αρτέτα γνωρίζονται από παιδιά, έχοντας μεγαλώσει μαζί μέσα από το ισπανικό σύστημα ακαδημιών. Το αποτέλεσμα αυτό πάντως, πέρα από την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Άρσεναλ, επιβεβαίωσε και επίσημα την έξοδο της Μπόρνμουθ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, την πρώτη στην 127χρόνη ιστορία της.