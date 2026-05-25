Η Άρσεναλ έδειξε θάρρος και πίστη σε ένα πρότζεκτ πολλών ετών, μα κυρίως σε ένα πρόσωπο στον πάγκο της που είχε τη φλόγα για να την αναγεννήσει!

«Οι μόνοι άνθρωποι που μπορείς να εμπιστευτείς είναι αυτοί που βρίσκονται στο δωμάτιο μαζί σου αυτή τη στιγμή», τον διαβεβαίωσε ο Τζος Κρένκε. Ήταν σε μια περίοδο του 2020 όπου όλα έδειχναν να έχουν ξεκινήσει θεόστραβα για την Άρσεναλ. Οι τρεις ήττες στις πρώτες ισάριθμες αγωνιστικές της Premier League άλλωστε θα μπορούσαν να είχαν μεταφέρει άγχος σε οποιονδήποτε προπονητή.

Τα λόγια του συνιδιοκτήτη της Άρσεναλ ωστόσο ήταν ακριβώς αυτό που αναζητούσε στον πρώτο μεγάλο σταθμό της προπονητικής του καριέρας. Όχι μια απερίσκεπτη απάντηση, ούτε λόγια του αέρα. Αλλά μια στάση εμπιστοσύνης, η οποία θα αποτελούσε και το θεμέλιο της μετέπειτα επιτυχίας τους.

The Arsenal. Your Premier League champions. pic.twitter.com/gNnfzesrhP — Arsenal (@Arsenal) May 19, 2026

Μετά από επτά χρόνια στον πάγκο των Λονδρέζων, το Trust the Process του Μικέλ Αρτέτα αντηχεί πιο δυνατά από ποτέ στους τείχους του «Emirates». Η Άρσεναλ είναι η νέα πρωταθλήτρια Αγγλίας! Είκοσι δύο ολόκληρα χρόνια μετά την τελευταία κούπα που έφεραν στο Λονδίνο οι Invincibles του Αρσέν Βενγκέρ, οι Gunners πάτησαν ξανά στην κορυφή. Κι όλα αυτά, μένοντας πιστοί σε ένα απλό μότο. «Εμπιστεύσου τη διαδικασία».

Ριζωμένη τοξικότητα

Μια ατάκα που με την πάροδο των χρόνων ευτελίστηκε στα στόματα αντιπάλων, οι οποίοι προσπάθησαν να τη χρησιμοποιήσουν ως όπλο εναντίον της. Μέχρι φέτος άλλωστε, το μοναδικό ασημικό που είχε να επιδείξει ο Αρτέτα κατά την πολυετή παρουσία του στο Λονδίνο ήταν ένα Κύπελλο Αγγλίας το 2020.

Κι όμως η εμπιστοσύνη του Κρένκε προς το πρόσωπό του έμεινε ακλόνητη, όπως το είχε υποσχεθεί σε αυτή τη σύντομη κουβέντα τους στα γραφεία του συλλόγου. To ταξίδι ωστόσο μέχρι την ποδοσφαιρική τους Ιθάκη ήταν μακρύ. Σε μια από τις πρώτες διερευνητικές επαφές με τους ανθρώπους του συλλόγου, ο Αρτέτα ερχόταν συνεχώς αντιμέτωπος με μια συγκεκριμένη λέξη, όταν ρωτούσε για την κουλτούρα γύρω από το κλαμπ.

«Τοξικότητα»! Εδώ στην Ελλάδα μάλλον θα το λέγαμε μιζέρια, αλλά μικρή σημασία έχει η ακριβής περιγραφή. Ο Ισπανός σήκωσε μανίκια, έπιασε από την αρχή δουλειά και πρώτος του στόχος ήταν να επαναφέρει ξανά τον ενθουσιασμό στην κόκκινη εξέδρα. «Αυτή η εικόνα, αυτή η ατμόσφαιρα του γηπέδου, να το βλέπεις μισοάδειο. Με επηρέασε πολύ. Είπα μέσα μου πως με αυτά τα δεδομένα δεν υπάρχει κανένα πρότζεκτ. Δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

Δυστυχώς, τα πράγματα χειροτέρεψαν πολύ γρήγορα, γιατί μετά χτύπησε η Covid 19 και αντί για 50% κόσμο είχαμε μηδέν. Οπότε έκανε τη δουλειά ακόμη πιο δύσκολη. Μετά από αυτό έπρεπε να ξαναχτίσουμε τα πάντα» είχε παραδεχθεί για το ξεκίνημά του στον πάγκο των Λονδρέζων. Στα χρόνια που ακολούθησαν η Άρσεναλ βελτιώθηκε, σουλουπώθηκε, ντύθηκε ξανά με τα καλά της ρούχα, αλλά πάντα κάτι έδειχνε να της λείπει.

Τα τελευταία τρία χρόνια έφτανε συνεχώς στην πηγή, αλλά δεν μπορούσε να πιει νερό. Δεύτερη θέση το 2023, δεύτερη θέση το 2024, δεύτερη θέση το 2025. Η μιζέρια άρχισε να επιστρέφει, να ριζώνει στο δικό της σπιτικό. Ακόμα και βαριά ονόματα - συνώνυμα με το κλαμπ, όπως ο Τιερί Ανρί, φάνηκε σε ένα σημείο να κλονίζονται. «Θα είμαι ειλικρινής, κάποια στιγμή άρχισα να αμφισβητώ όλη αυτή τη συζήτηση περί “Εμπιστεύσου τη διαδικασία”. Ήθελα να ξέρω: “Πού πηγαίνουμε;”» είχε παραδεχθεί στον αέρα του «Sky Sports». Και η αλήθεια είναι πως δεν ήταν ο μόνος.

Από «Manchester City light»...

Σε εκείνο το διάστημα άλλωστε των απανωτών δεύτερων θέσεων, η ποδοσφαιρική Αγγλία επευφημούσε την Άρσεναλ για το ποδόσφαιρο που παρουσίαζε στο γήπεδο, αλλά πολύ σύντομα θα έφτανε ο καιρός που θα της γυρνούσε την πλάτη. Οι Gunners μπορεί να έπαιζαν στο γήπεδο με αρετές που παραπέμπουν σε εκείνες του μέντορα του Μικέλ Αρτέτα, Πεπ Γκουαρδιόλα, όμως όσο δεν συνοδεύονταν με τρόπαια, ο κόσμος αρνούνταν αν τους αναγνωρίσει. «Είναι μια... Μάντσεστερ Σίτι light» είχε πει τότε με ειρωνικό ύφος ο παλαίμαχος αμυντικός της Λίβερπουλ, Τζέιμι Κάραγχερ, μια άποψη που συμμερίζονταν πολλοί στην Αγγλία.

Στο μεταξύ, η διοίκηση της Άρσεναλ έκλεινε τα αυτιά κι εξακολουθούσε να στηρίζει. Να στηρίζει με λόγια, με πίστη, με χρήμα.... Από τη στιγμή που ο Αρτέτα ανέλαβε τα ηνία, η Άρσεναλ πήδησε από την 10η θέση των ομάδων της Premier League με την υψηλότερη καθαρή δαπάνη μεταγραφών, έως την 3η και το βάθρο της Premier League! Οι Gunners έβγαλαν από την τσέπη πάνω από 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ μέσα σε μια επταετία και επικεντρώθηκαν στα νιάτα.

Ντέκλαν Ράις, Μάρτιν Όντεγκααρντ, Νικολά Πεπέ, Κάι Χάβερτς, Μάρτιν Θουμπιμέντι, Εμπερέκι Έζε, Βίκτορ Γιόκερες, Μπεν Γουάιτ, Ρικάρντο Καλαφιόρι κι ακόμα περισσότεροι μέσα σε μια επταετία... Όλοι υπάγονται μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο, ένα περιορισμένο ηλικιακό γκρουπ. Οι περισσότεροι πέτυχαν, άλλοι όχι. Το φρέσκο αίμα ωστόσο κι ο ενθουσιασμός αποτέλεσαν βασικά γρανάζια πίσω από την πρωταθληματική ομάδα του 2026.

... σε κυνική μηχανή

Το μόνο που έδειχνε να λείπει ήταν μερικές τροποποιήσεις. Μια αλλαγή προσέγγισης που... χάλασε πολλούς. Η φετινή Άρσεναλ άλλωστε δεν έμοιαζε σε πολλά με εκείνη του 2024, την ομάδα που έχασε στο παρά ένα την Premier League για δυο βαθμούς από τη Μάντσεστερ Σίτι. Οι Gunners κατηγορήθηκαν επανειλημμένα για αφέλεια, για ένα ποδόσφαιρο που δεν ήταν ικανό για πρωταθληματική πορεία. Κι ο Αρτέτα προσαρμόστηκε ξανά. Η Άρσεναλ παίρνει τον τίτλο με την κορυφαία άμυνα της κατηγορίας, ως η βασίλισσα των στημένων φάσεων, ως ένα σύνολο που προτιμά να αντιδρά, αντί να παράγει.

Ιδίως στο δεύτερο μισό της σεζόν, ήταν εμφανές πως έδινε πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα στην προσοχή στα μετόπισθεν, τον έλεγχο των χώρων και τις σφικτές γραμμές, παρά στο ποδόσφαιρο της ομαλής ροής με το οποίο ταυτίστηκε τα προηγούμενα χρόνια. Αξιολόγησε τις συνθήκες, αρνήθηκε να προσκολληθεί δογματικά σε ένα συγκεκριμένο στυλ. Και στο τέλος έφτασε η στιγμή της. Η στιγμή της δικαίωσης, η ώρα να ανέβει στο θρόνο. Οι διαχρονικοί «bottlers» - εκείνοι που τα θαλασσώνουν περιπαικτικά - σήκωσαν πρωτάθλημα ξανά!

Κι όλα αυτά, γεννημένα από μια φράση: «Trust the process». Οι Λονδρέζοι απέδειξαν πως δεν έχουν... αλλεργία με την υπομονή, με τον χρόνο, με τη διαδικασία της βελτίωσης. Επέμειναν στο χτίσιμο, ακόμα κι όταν εξωτερικές με εσωτερικές φωνές τους πίεζαν να το εγκαταλείψουν. Και το δικό τους παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει χρυσό οδηγό για κάθε κλαμπ που επιχειρεί να χτίσει κι εκείνο από την αρχή. Το ερώτημα είναι αν θα λυγίσει, πριν προλάβει να ολοκληρώσει την κρίσιμη καμπή...