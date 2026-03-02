Βενγκέρ: Υπό δοκιμή το αμφιλεγόμενο οφσάιντ
Μπορεί η UEFA να το απέρριψε και η IFAB να ήταν επίσης αρνητική, θεωρώντας το «υπερβολικά δραστική αλλαγή», ωστόσο το αμφιλεγόμενο οφσάιντ που έχει προτείνει εδώ και χρόνια ο Αρσέν Βενγκέρ αναμένεται να δοκιμαστεί στην πράξη!
Ο Αλσατός έχει προτείνει να υπάρχει οφσάιντ μονάχα όταν ο επιθετικός είναι ολόκληρος ακάλυπτος, προσδοκώντας έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των τερμάτων που σημειώνονται σε έναν αγώνα. Αν αυτό συμβαίνει όντως, θα διαπιστωθεί στον Καναδά, με την εγχώρια Premier League που ξεκινά τον Απρίλιο να δίνει το πράσινο φως για να δοκιμαστεί ο τροποποιημένος κανονισμός φέτος - σε ένα πρωτάθλημα όπου δεν υπάρχει VAR.
«Σε περίπτωση αμφιβολίας, αυτή ευνοεί τον επιθετικό. Με το VAR, αυτό το πλεονέκτημα εξαφανίστηκε και για πολλούς ανθρώπους, αυτό είναι εκνευριστικό», έχει αναφέρει στο παρελθόν ο Βενγκέρ, που εργάζεται εδώ και χρόνια ως υπεύθυνος ανάπτυξης στη FIFA.
🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Arsene's Wenger new offside rule has been APPROVED and will be used in the Canadian Premier League!— The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 2, 2026
A player will ONLY be offside if he has FULLY passed the last defender, so it won't be decided based on a body part anymore.
If succesful, the offside rule… pic.twitter.com/bhq41DEB4P
