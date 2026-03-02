Το οφσάιντ που έχει προτείνει ο Αρσέν Βενγκέρ αναμένεται να δοκιμαστεί στο πρωτάθλημα του Καναδά.

Μπορεί η UEFA να το απέρριψε και η IFAB να ήταν επίσης αρνητική, θεωρώντας το «υπερβολικά δραστική αλλαγή», ωστόσο το αμφιλεγόμενο οφσάιντ που έχει προτείνει εδώ και χρόνια ο Αρσέν Βενγκέρ αναμένεται να δοκιμαστεί στην πράξη!

Ο Αλσατός έχει προτείνει να υπάρχει οφσάιντ μονάχα όταν ο επιθετικός είναι ολόκληρος ακάλυπτος, προσδοκώντας έτσι να αυξηθεί ο αριθμός των τερμάτων που σημειώνονται σε έναν αγώνα. Αν αυτό συμβαίνει όντως, θα διαπιστωθεί στον Καναδά, με την εγχώρια Premier League που ξεκινά τον Απρίλιο να δίνει το πράσινο φως για να δοκιμαστεί ο τροποποιημένος κανονισμός φέτος - σε ένα πρωτάθλημα όπου δεν υπάρχει VAR.

«Σε περίπτωση αμφιβολίας, αυτή ευνοεί τον επιθετικό. Με το VAR, αυτό το πλεονέκτημα εξαφανίστηκε και για πολλούς ανθρώπους, αυτό είναι εκνευριστικό», έχει αναφέρει στο παρελθόν ο Βενγκέρ, που εργάζεται εδώ και χρόνια ως υπεύθυνος ανάπτυξης στη FIFA.