Οι Κανονιέρηδες έχουν βάλει στο μάτι τον μέσο της Μπαρτσελόνα, με την επιθυμία να εκμεταλλευτούν την ανάγκη για οικονομική ρευστότητα των Μπλαουγκράνα

Οι Κανονιέρηδες συνεχίζουν την μετραγραφική τους ενίσχυση με την επιθυμία να αποκτήσουν έναν παίκτη στο κέντρο που θα κάνει τη διαφορά. Όπως όλα δείχνουν αυτό το πρόσωπο ακούει στο όνομα Ζιλ Κουντέ, καθώς πρόκειται για έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή με την ευχέρεια να αγωνίζεται τόσο στα άκρα της άμυνας, όσο και στο χώρο του άξονα.

Η Μπαρτσελόνα έχει ενισχυθεί σημαντικά με ποδοσφαιριστές όπως ο Ρόδρι, ωστόσο χρειάζεται να επικεντρωθεί στις αποχωρήσεις προκειμένου να αποφύγουν δυσάρεστες καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό παραχωρήθηκε ο Ρόναλντ Αραούχο με τη μορφή δανεισμού στη Λίβερπουλ και πλέον ο σύλλογος επικεντρώνεται σε άλλους παίκτες που θα μπορούσαν να ελαφρύνουν το μπάτζετ είτε με δανεισμό, είτε με κάποια πώληση. Ο Κουντέ ,ενδεχομένως, να βρίσκεται σε αυτή τη λίστα που θα μπορούσαν να φέρουν ρευστό στους Μπλαουγκράνα.

Ο Μικέλ Αρτέτα έχει καλή γνώμη για τον πολυθεσίτη Κουντέ και ο Λονδρέζικος σύλλογος παρακολουθεί στενά την υπόθεση. Ο 27χρόνος είχε μια καλή σεζόν με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα, έχοντας σε όλες τις διοργανώσεις 47 συμμετοχές, 3 γκολ και 4 ασίστ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν ο Χάνσι Φλικ έδειχνε να εμπιστεύεται αρκετά τον τον Έρικ Γκαρθία και γι΄αυτόν τον λόγο ο Κουντέ είναι διατεθειμένος να ακούσει προτάσεις από άλλες ομάδες με την Άρσεναλ να είναι η επικρατέστερη με βάση τις ανάγκες για ενίσχυση στις θέσεις που μπορεί να καλύψει ο ποδοσφαιριστής.