Η κατάκτηση του Conference League από την Κρίσταλ Πάλας και του Europa από την Άστον Βίλα μας χάρισε ένα... απίθανο στατιστικό.

Πρωταθλήτρια Ευρώπης όσον αφορά την τρίτη τη τάξει διοργάνωση της UEFA είναι από χθες (27/5) η Κρίσταλ Πάλας, που επικράτησε με 1-0 της Ράγιο Βαγιεκάνο και σήκωσε ψηλά το τρόπαιο του Conference League.

Έτσι οι Άγγλοι έκαναν το 2/2 σε τελικούς, αφού την περασμένη εβδομάδα η Άστον Βίλα του Ουνάι Έμερι πανηγύρισε το Europa League απέναντι στην Φράιμπουργκ (3-0). Πώς όμως συνδέονται αυτοί οι δυο τίτλοι;

Χάρη στον Εβάν Γκεσάντ, τον 24χρονο εξτρέμ της Πάλας που όχι μόνο «κολλάει» τις δυο ομάδες, αλλά μπήκε στα βιβλία της ιστορίας με ένα μοναδικό ρεκόρ: έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που κατακτά δυο ευρωπαϊκούς τίτλους την ίδια σεζόν!

Ο λόγος; Τον περασμένο Ιανουάριο δόθηκε δανεικός από τους «Villans» στην ομάδα του Όλιβερ Γκλάσνερ, είχε όμως προλάβει να αγωνιστεί σε 7 ματς του Europa, σκοράροντας μάλιστα και δυο φορές. Έπειτα, είχε 6 συμμετοχές και ένα γκολ στο Conference.

Επομένως και βάσει των κανονισμών της UEFA που δίνει από 50 μετάλλια στους νικητές, ο Ιβοριανός winger είναι κάτοχος και των δυο τίτλων!