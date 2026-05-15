Ολυμπιακός: Οι πιθανότητες για τα playoffs του Champions League
Ο «υπερυπολογιστής» άνοιξε τα... χαρτιά του! Το «Football Meets Data» έδωσε 37.8% πιθανότητα στον Ολυμπιακό να βρεθεί στα playoffs του Champions League για την αγωνιστική σεζόν 2026-27.
Οι ερυθρόλευκοι κρατάνε την τύχη για τη δεύτερη θέση στη Stoiximan Super League στα... πόδια τους, καθώς οι δύο νίκες εναντίον του Παναθηναϊκού και οι απώλειες βαθμών του ΠΑΟΚ άλλαξαν τους συσχετισμούς στα playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος. Με νίκη στη Νέα Φιλαδέλφεια την τελευταία αγωνιστική απέναντι στην ΑΕΚ, το σύνολο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξασφαλίζει τη δεύτερη θέση και τη συμμετοχή στον δεύτερο προκριματικό γύρο της διοργάνωσης.
Σε περίπτωση που η Άστον Βίλα κατακτήσει το Europa League απέναντι στη Φράιμπουργκ (20/05, 22:00) και τερματίσει στην πρώτη τετράδα της Premier League, τότε η ομάδα του Πειραιά «γλιτώνει» έναν προκριματικό γύρο και ξεκινάει την προσπάθειά της από τον τρίτο.
Σύμφωνα με το «Football Meets Data» ο σύλλογος του λιμανιού έχει 37,8% πιθανότητα να φτάσει στα playoffs της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Ο «υπερυπολογιστής» δίνει στην ίδια λίστα τις προβλέψεις του και για άλλες ομάδες της Γηραιάς Ηπείρου.
Στο 83,8% βρίσκεται η Σπόρτινγκ Λισαβόνας, στο 63% ο Ερυθρός Αστέρας, στο 62.9% η Λιόν, ενώ την πρώτη τετράδα συμπληρώνει η Ντινάμο Ζάγκρεμπ με 61.2%.
🏆 Champions of 🇳🇴🇬🇷🇦🇹🏴 are the only teams that are 100% to participate in 🔵 UCL PO.— Football Meets Data (@fmeetsdata) May 15, 2026
Here are the 12 teams with highest probabilities to join them there and pick-up the 💰 €4.29m bonus prize.
(*assuming each team finishes on domestic position they currently hold)
