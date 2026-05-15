Μπερνάντο Σίλβα: «Θέλω να βρω την επόμενη ομάδα μου πριν το Μουντιάλ»

Πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ ο Μπερνάντο Σίλβα θα ήθελε να έχει βρει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Όπως έχει γνωστό ο Μπερνάντο Σίλβα θα αποτελέσει παρελθόν από τη Μάντσεστερ Σίτι το καλοκάιρι, ως ελεύθερος, έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας και επιτυχιών στο «Έτιχαντ».

Μετά από αυτή την είδηση έχουν ακουστεί πολλές ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Πορτογάλου. Μάλιστα δημοσίευματα κάνουν λόγο ότι «πιέζει» τη Μπαρτσελόνα.... Καθώς ο ατζέντης σύμφωνα με ρεπορταζ κάνει ότι περνάει από το χέρι για να τον πάει στους Μπλαουγκράνα.

🚨👀 Bernardo Silva confirms story from March: “Yes, I want to decide my next club BEFORE the World Cup”.



“I’d like to arrive with Portugal with my future already settled”, told Canal 11. pic.twitter.com/grmPQxJzeQ May 15, 2026

Σε πρόσφατη συνέντευξη του ο Πορτογάλος τόνισε πως θέλει να έχει βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του πριν το Μουντιάλ: «Ναι θα ήθελα να έχω αποφασίσει για την επόμενη μου ομάδα πριν το Μουντιάλ. Θα ήθελα να βρεθώ στις ΗΠΑ με την εθνική Πορτογαλίας έχοντας ήδη πάρει την απόφασή μου. Θα ήθελα να επιστρέψω στη Μπενφίκα αλλά κάποια άλλη χρονική στιγμή. Δεν ξέρω όμως εάν η Μπενφίκα θα με ήθελε εκείνη την στιγμή».

Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Σίλβα δεν θέλει να φύγει από την Ευρώπη, παρότι οι Σαουδάραβες στρώνου.... χρυσό και θεωρεί την ομάδα του Χάνσι Φλικ ως τον ιδανικό προορισμό για την καριέρα του.

Να θυμίσουμε πως αποκτήθηκε από τη Μονακό ο 2017 με ένα ποσό κοντά στα 50 εκατ. ευρώ και στη θητεία του με τους Πολίτες έχει κατακτήσει 18 τίτλους, 1 Champions League, 6 Premier League κλπ.

