Βάσει δημοσιεύματος της Diario AS, ο Μπερνάρντο Σίλβα έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Είναι γνωστό εδώ και μέρες, πως ο Μπερνάρντο Σίλβα θα αποχωρήσει από τη Μάντσεστερ Σίτι στο φινάλε της σεζόν, έπειτα από 9 χρόνια παρουσίας στον σύλλογο.

Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός θέλει φυσικά να κλείσει την παρουσία του στους «πολίτες» με ακόμη μια Premier League, στης οποίας την κορυφή είναι αυτή τη στιγμή η ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα. Παράλληλα όμως ήδη σχεδιάζει την επόμενη ημέρα.

Μάλιστα, σύμφωνα με ρεπορτάζ της Diario As, ο ατζέντης του, Ζόρζε Μέντες έχει προσφέρει τις... υπηρεσίες του βραχύσωμου άσου στους δυο «γίγαντες» της La Liga, Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

Ωστόσο, όπως σημειώνει το ισπανικό μέσο, ο Σίλβα δεν βρίσκεται στα πλάνα, στα «θέλω» των ανθρώπων της «βασίλισσας», ενώ όσον αφορά τους Καταλανούς, έχει και παλαιότερα υπάρξει στο ρεπορτάζ τους και τίποτα δεν αποκλείεται, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που ταιριάζει στο προφίλ του συλλόγου.

Παράλληλα, πηγές από την Ιταλία αναφέρουν πως υπάρχουν συζητήσεις σε αρχικό στάδιο και με τη Γιουβέντους.