Ο Γκουαρδιόλα «προειδοποίησε» τους παίκτες του: «Ούτε μία μπύρα!»

Ο Πεπ Γκουαρδιόλα «απαγόρευσε» στους παίκτες να γιορτάσουν την κατάκτηση του FA Cup, με την προσοχή του να στρέφεται στην κρίσιμη αναμέτρηση της Μάντσεστερ Σίτι με τη Μπόρνμουθ.

Η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε χθες (16/05) της Τσέλσι με 1-0 στο «Γουέμπλεϊ» και κατέκτησε το δεύτερο τρόπαιο της σεζόν, το Κύπελλο Αγγλίας, με τον προπονητή της ομάδας, Πεπ Γκουαρδιόλα, να ξεκαθαρίζει πάντως πως δεν θα υπάρξουν πανηγυρισμοί και ότι η ομάδα θα επιστρέψει κατευθείαν στο Μάντσεστερ.

Αυτό συμβαίνει καθώς οι «Πολίτες» αντιμετωπίζουν την Μπόρνμουθ στο «Vitality Stadium» την Τρίτη (19/05), σε μια τελευταία προσπάθεια τους να ξεπεράσουν την Άρσεναλ στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Premier League και να κατακτήσουν το πρωτάθλημα.

Μάλιστα, όταν ρωτήθηκε για το αν θα γίνει πάρτι στο Λονδίνο το βράδυ, ο Ισπανός τεχνικός απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια πως: «Όχι, πίσω στο σπίτι. Ούτε μία μπύρα».

«Όχι, όχι, όχι, δεν έχουμε χρόνο (να πανηγυρίσουμε). Η Τσέλσι είχε επτά ημέρες για να προετοιμαστεί για τον τελικό, εμείς είχαμε τρεις και η χθεσινή μέρα ήταν ένας εφιάλτης. Περάσαμε κυριολεκτικά έξι ώρες από την πόλη μέχρι εδώ. Τα τρένα είναι λίγο προβληματικά σε αυτή τη χώρα. Έξι ώρες!».

Αντί να γιορτάσουν τη νίκη τους το Σάββατο το βράδυ, ο Γκουαρδιόλα αποκάλυψε ότι εκείνος και οι παίκτες του θα έχουν την ευκαιρία να γιορτάσουν τόσο το Κύπελλο Αγγλίας όσο και το Κύπελλο Carabao, καθώς και ένα ενδεχόμενο πρωτάθλημα, με μια κοινή παρέλαση την επομένη του τελευταίου αγώνα της σεζόν.

«Την επόμενη Δευτέρα μετά την Άστον Βίλα, θα το γιορτάσουμε μαζί με την γυναικεία ομάδα, ο σύλλογος μου το είπε αυτό. Θα γιορτάσουμε με κάποια παρέλαση στο Μάντσεστερ επειδή πρέπει να γιορτάσουμε τα επιτεύγματα και των δύο ομάδων».