Λίβερπουλ: Ο Σλοτ αποκάλυψε πως θα παραμείνει στον πάγκο των ''reds''
Ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά θα κρίνει και την παρουσία της στο επόμενο Champions League έχει μπροστά της το βράδυ της Παρασκευής (15/5, 22:00) η Λίβερπουλ, που φιλοξενείται από την Άστον Βίλα για την 37η και προ-τελευταία αγωνιστική της Premier League.
Οι ''Reds'' γνωρίζουν πως με νίκη στο «Βίλα Παρκ» κλειδώνουν τη συμμετοχή τους στα... αστέρια της νέας σεζόν, με τον Άρνε Σλοτ να αναφέρεται σε αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, και παράλληλα να γνωστοποιεί πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ πιθανότατα θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.
Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των δηλώσεών του είχε να κάνει με το μέλλον του στον πάγκο του συλλόγου από το Μερσεϊσάιντ. Σε σχετική ερώτηση λοιπόν, ο Ολλανδός τεχνικός αποκάλυψε πως πιθανότατα θα βρίσκεται στη θέση του, καθώς «απολαμβάνει» την πλήρη στήριξη της διοίκησης, παρά την κάκιστη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.
«Όταν ένας προπονητής δεν έχει την καλύτερη σεζόν του, υπάρχει πάντα συζήτηση. Δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω αυτούς που με κρίνουν. Έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν τη γνώμη τους και στη σύγχρονη εποχή όλοι μπορούν να τη μοιραστούν.
Παρεμπιπτόντως, αυτό συνέβη πριν από 10-15 χρόνια, αλλά το έκανες σε μια παμπ και δεν το άκουγαν όλοι. Τώρα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι παλιά.
Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του συλλόγου και των νέων παικτών και συμμετέχω σε αυτό. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα είμαι ο προπονητής της Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Πρώτα απ 'όλα, έχω συμβόλαιο με αυτόν τον σύλλογο και, δεύτερον, από όλες τις συνομιλίες που κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου».
🗣️ Arne Slot on his future. “When a manager doesn’t have their best season there’s always debate.— Ben Jacobs (@JacobsBen) May 14, 2026
"It’s not up to me to judge the people that judge me. They have every right to have their opinion, and in this modern time everyone can share it.
"By the way, this happened 10-15… pic.twitter.com/pwZQW0g5TO
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.