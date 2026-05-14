Σε δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με την Άστον Βίλα (15/5, 22:00), ο Άρνε Σλοτ αποκάλυψε το τι μέλλει γενέσθαι αναφορικά με το μέλλον του στη Λίβερπουλ.

Ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά θα κρίνει και την παρουσία της στο επόμενο Champions League έχει μπροστά της το βράδυ της Παρασκευής (15/5, 22:00) η Λίβερπουλ, που φιλοξενείται από την Άστον Βίλα για την 37η και προ-τελευταία αγωνιστική της Premier League.

Οι ''Reds'' γνωρίζουν πως με νίκη στο «Βίλα Παρκ» κλειδώνουν τη συμμετοχή τους στα... αστέρια της νέας σεζόν, με τον Άρνε Σλοτ να αναφέρεται σε αυτό κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, και παράλληλα να γνωστοποιεί πως ο Μοχάμεντ Σαλάχ πιθανότατα θα πάρει κάποια λεπτά συμμετοχής.

Ωστόσο, το πιο ενδιαφέρον κομμάτι των δηλώσεών του είχε να κάνει με το μέλλον του στον πάγκο του συλλόγου από το Μερσεϊσάιντ. Σε σχετική ερώτηση λοιπόν, ο Ολλανδός τεχνικός αποκάλυψε πως πιθανότατα θα βρίσκεται στη θέση του, καθώς «απολαμβάνει» την πλήρη στήριξη της διοίκησης, παρά την κάκιστη τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

«Όταν ένας προπονητής δεν έχει την καλύτερη σεζόν του, υπάρχει πάντα συζήτηση. Δεν είναι δική μου δουλειά να κρίνω αυτούς που με κρίνουν. Έχουν κάθε δικαίωμα να έχουν τη γνώμη τους και στη σύγχρονη εποχή όλοι μπορούν να τη μοιραστούν.

Παρεμπιπτόντως, αυτό συνέβη πριν από 10-15 χρόνια, αλλά το έκανες σε μια παμπ και δεν το άκουγαν όλοι. Τώρα είναι πιο ανοιχτά από ό,τι παλιά.

Οι συνομιλίες βρίσκονται σε εξέλιξη μεταξύ του συλλόγου και των νέων παικτών και συμμετέχω σε αυτό. Έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα είμαι ο προπονητής της Λίβερπουλ την επόμενη σεζόν. Πρώτα απ 'όλα, έχω συμβόλαιο με αυτόν τον σύλλογο και, δεύτερον, από όλες τις συνομιλίες που κάνουμε. Αυτή είναι η άποψή μου».