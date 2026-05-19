Ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο αποκάλυψε πως Μάντσεστερ Σίτι και Έντσο Μαρέσκα ήρθαν σε πλήρη συμφωνία για να συνεργαστούν, μετά την αποχώρηση του Πεπ Γκουαρδιόλα.

Με γοργούς ρυθμούς κυλούν τα πράγματα στη Μάντσεστερ Σίτι, όσον αφορά τη διάδοχη κατάσταση του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ενημέρωσε πως αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν.

Ο Καταλανός τεχνικός θα αφήσει το «Έτιχαντ» έπειτα από 10 χρόνια, στα οποία έχει κατακτήσει 20 τρόπαια και κυνηγάει ένα ακόμη, την 7η Premier League, με την ομάδα του να είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, δυο αγωνιστικές (σσ για τη Σίτι) πριν το φινάλε.

Ωστόσο, η διοίκηση της Σίτι δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια και πολύ άμεσα επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν στο Νησί για τον διάδοχο του Γκουαρδιόλα. Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει οριστικό deal με τον Έντσο Μαρέσκα, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα έχει διάρκεια τριών ετών.

Έτσι, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και πρώην προπονητής της Τσέλσι, θα έχει την πολύ δύσκολη αποστολή να οδηγήσει τους γαλάζιους του Μάντσεστερ στην επόμενη ημέρα, μετά την κορυφαία εποχή στην ιστορία του συλλόγου, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Πεπ.