Μάντσεστερ Σίτι: Ήρθε σε συμφωνία με τον Μαρέσκα
Με γοργούς ρυθμούς κυλούν τα πράγματα στη Μάντσεστερ Σίτι, όσον αφορά τη διάδοχη κατάσταση του Πεπ Γκουαρδιόλα, που ενημέρωσε πως αποχωρεί στο φινάλε της σεζόν.
Ο Καταλανός τεχνικός θα αφήσει το «Έτιχαντ» έπειτα από 10 χρόνια, στα οποία έχει κατακτήσει 20 τρόπαια και κυνηγάει ένα ακόμη, την 7η Premier League, με την ομάδα του να είναι στο -5 από την πρωτοπόρο Άρσεναλ, δυο αγωνιστικές (σσ για τη Σίτι) πριν το φινάλε.
Ωστόσο, η διοίκηση της Σίτι δεν κάθισε με σταυρωμένα τα χέρια και πολύ άμεσα επιβεβαίωσε τα ρεπορτάζ που κυκλοφόρησαν στο Νησί για τον διάδοχο του Γκουαρδιόλα. Σύμφωνα με ανάρτηση του Φαμπρίτσιο Ρομάνο, υπάρχει οριστικό deal με τον Έντσο Μαρέσκα, το οποίο όπως όλα δείχνουν θα έχει διάρκεια τριών ετών.
Έτσι, ο άλλοτε ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού και πρώην προπονητής της Τσέλσι, θα έχει την πολύ δύσκολη αποστολή να οδηγήσει τους γαλάζιους του Μάντσεστερ στην επόμενη ημέρα, μετά την κορυφαία εποχή στην ιστορία του συλλόγου, που φέρει φαρδιά πλατιά την υπογραφή του Πεπ.
🚨🔵 BREAKING: Enzo Maresca has a total verbal agreement with Manchester City, HERE WE GO!— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 19, 2026
The Italian manager has always been considered the ideal candidate to replace Pep Guardiola.
Deal in place and Maresca will sign an initial three year deal at #MCFC. 🇮🇹
New era, soon. pic.twitter.com/njb3sXRl7w
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.