Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ: Το γκολ του Γουίλσον που ακυρώθηκε

Γιάννης Πολιάς
Δείτε το γκολ του Γουίλσον που ακυρώθηκε στις καθυστερήσεις του Γουέστ Χαμ-Άρσεναλ, διατηρώντας το προβάδισμα των Κανονιέρηδων.

Η Άρσεναλ τρόμαξε στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με τη Γουέστ Χαμ αλλά το VAR την έσωσε από μία οδυνηρή γκέλα, καθώς το γκολ του Γουίλσον ακυρώθηκε για φάουλ του Πάμπλο στον Ράγια.

Ο διαιτητής του ματς, Κρις Κάβανα, κλήθηκε να κάνει onfield review και απεφάνθη πως το χέρι του ποδοσφαιριστή των Σφυριών στον... λαιμό του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων αποτέλεσε παράβαση, έτσι ακύρωσε το γκολ, σε μία φάση που δύναται να κρίνει πολλά τόσο στη μάχη του τίτλου, όσο και σε εκείνη της παραμονής.

     

