Γουέστ Χαμ - Άρσεναλ: Το γκολ του Γουίλσον που ακυρώθηκε
Η Άρσεναλ τρόμαξε στις καθυστερήσεις του εκτός έδρας αγώνα με τη Γουέστ Χαμ αλλά το VAR την έσωσε από μία οδυνηρή γκέλα, καθώς το γκολ του Γουίλσον ακυρώθηκε για φάουλ του Πάμπλο στον Ράγια.
Ο διαιτητής του ματς, Κρις Κάβανα, κλήθηκε να κάνει onfield review και απεφάνθη πως το χέρι του ποδοσφαιριστή των Σφυριών στον... λαιμό του τερματοφύλακα των φιλοξενούμενων αποτέλεσε παράβαση, έτσι ακύρωσε το γκολ, σε μία φάση που δύναται να κρίνει πολλά τόσο στη μάχη του τίτλου, όσο και σε εκείνη της παραμονής.
Arsenal fans Claiming a foul to the build up on C. Wilson goal 🥍 #whuars pic.twitter.com/i5t4uVKZwu— WideFootball⚽ (@_widefootball) May 10, 2026
🚨 𝐈𝐓'𝐒 𝐀𝐍 𝐀𝐁𝐒𝐎𝐋𝐔𝐓𝐄𝐋𝐘 𝐇𝐔𝐆𝐄 𝐂𝐀𝐋𝐋 𝐀𝐓 𝐓𝐇𝐄 𝐋𝐎𝐍𝐃𝐎𝐍 𝐒𝐓𝐀𝐃𝐈𝐔𝐌!— Football Insider (@footyinsider247) May 10, 2026
West Ham think they've equalised through Callum Wilson, but Pablo is adjudged to have fouled David Raya from the corner and the goal is overturned in stoppage time, with just seconds… pic.twitter.com/8FY1JGC86V
