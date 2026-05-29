Μπενίτεθ για Ενρίκε-Αρτέτα: «Είναι η επιβεβαίωση ότι το επίπεδο των Ισπανών προπονητών είναι πολύ υψηλό»

Ο Ράφα Μπενίτεθ έδωσε μια συνέντευξη ενόψει του μεγάλου τελικού του Champions League (30/5), τονίζοντας πως το τρόπαιο θα καταλήξει σε ισπανικά χέρια.

Λίγο πριν το μεγάλο ραντεβου της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άρσεναλ (30/5) ο άλλοτε τεχνικός της Λίβερπουλ που ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας του μετά το διαζύγιο με τον Παναθηναικο μίλησε για τους δύο ισπανούς τεχνικούς που διεκδικούν να βάλουν στο παλμαρέ τους το Champions League. Ο Ράφα Μπενίτεθ αναφέρθηκε στον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, που είχε κατακτήσει το 2005 στον αλησμόνητο τεχνικό της Κωνσταντινόπολης.

Τότε που οι Reds υπέταξαν τη Μίλαν με επική ανατροπή και έγραψαν με χρυσά γράμματα στο βιβλίο της ποδοσφαιρικής ιστορίας.

«Όπως κι αν πάει, ένας συμπατριώτης μου θα κατακτήσει το τρόπαιο ο Λουίς Ενρίκε ή ο Αρτέτα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο 66χρονος κοουτς σε συνέντευξη του

Για το άν θεωρεί επιτυχία το γεγονός ότι είναι δύο Ισπανοί τεχνικοί στον τελικό ανέφερε: «Είναι η επιβεβαίωση ότι το επίπεδο των Ισπανών προπονητών είναι πολύ υψηλό.Το επίπεδο των γνώσεών τους είναι ανώτερο. Μετά η ικανότητα προσαρμογής, ήταν και χαρακτηριστικό της δικής μου καριέρας, από την Premier League μέχρι τη Serie A. Σκέφτομαι τις πορείες των Γκουαρδιόλα, Έμερι, Ιραόλα ή Φάμπρεγας, πέρα από εκείνες των Λουίς Ενρίκε και Αρτέτα. Ισπανοί προπονητές στην κορυφή σε διαφορετικές χώρες».

Στη συνέχεια ρωτήθηκε αν Αρτέτα και ο Λουίς Ενρίκε μοιάζουν ή διαφέρουν: «Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα και διαφορετικό τρόπο να αντιλαμβάνεται το επάγγελμα. Κοινά τους στοιχεία είναι η μεγάλη προσοχή στη λεπτομέρεια και η σκληρή δουλειά για να βελτιώνονται συνεχώς».

Για το αν του λείπει το Champions League: «Είναι ένα θεαματικό περιβάλλον: γήπεδα, αγωνιστικοί χώροι, οργάνωση. Και το επίπεδο των παικτών είναι εξαιρετικά υψηλό. Όλοι θέλουν πάντα να παίζουν εκεί».

Φυσικά λόγος έγινε και για τους παίκτες-κλειδιά: «Ο Κβαρατσχέλια και ο Σάκα – αν έχει αναρρώσει – στην επίθεση. Ο Βιτίνια και ο Ράις στο κέντρο. Ο Γκάμπριελ στις στημένες φάσεις».

Τέλος ρωτήθηκε αν είναι «ρομαντικός του παιχνιδιού» ή «οπαδός του αποτελέσματος»: «Εγώ είμαι υπέρ της ισορροπίας: στο τέλος των διοργανώσεων φτάνεις μόνο αν επιτίθεσαι και αμύνεσαι καλά».