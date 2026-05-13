Ο λόγος που η Σαουθάμπτον μπορεί να μη βρεθεί στον τελικό των playoffs της Championship

Η Σαουθάμπτον θα μπορούσε να αποβληθεί από τον τελικό των play-offs της Championship, εάν κριθεί ένοχη για κατασκοπεία εις βάρος της Μίντλεσμπρο.

Η Σαουθάμπτον εξασφάλισε χθες (12/05) τη θέση της στο «Wembley», καθώς επικράτησε με 2-1 της Μίντλεσμπρο στον επαναληπτικό αγώνα των ημιτελικών των play-offs ανόδου.

Ωστόσο, οι ελπίδες της για τη μεγάλη επιστροφή στην Premier League θα μπορούσαν να εξαλειφθούν, λόγω του περιστατικού «κατασκοπείας» που έλαβε χώρα την περασμένη εβδομάδα.

Πιο συγκεκριμένα, θυμίζουμε πως ένας άνδρας, που πιστεύεται ότι είναι αναλυτής της πρώτης ομάδας της Σαουθάμπτον, εθεάθη να κρυβεται σε έναν θάμνο και να ηχογραφεί μέρος της προπόνησης της Μίντλεσμπρο την περασμένη Πέμπτη (07/05).

Το προσωπικό του κλαμπ πλησίασε τον άνδρα, ο οποίος αρνήθηκε να ταυτοποιηθεί, προτού διαγράψει φωτογραφίες και βίντεο. Έπειτα αποχώρησε από το προπονητικό κέντρο και έτρεξε στις τουαλέτες ενός γειτονικού ξενοδοχείου, ιδιοκτησίας του προέδρου της Μίντλεσμπρο, Στιβ Γκίμπσον, για να αλλάξει ρούχα πριν φύγει από την περιοχή, με τη Σαουθάμπτον να κατηγορείται τώρα από την EFL για παραβίαση κανονισμών.

Οι δύο κατηγορίες που τις απονεμήθηκαν είναι: ο κανονισμός 3.4 της EFL, ο οποίος απαιτεί από τους συλλόγους να ενεργούν ο ένας προς τον άλλον με απόλυτη καλή πίστη, και ο κανονισμός 127 της EFL, ο οποίος απαγορεύει σε οποιονδήποτε σύλλογο να παρακολουθεί ή να επιχειρεί να παρακολουθήσει την προπόνηση άλλου συλλόγου εντός 72 ωρών από έναν προγραμματισμένο αγώνα μεταξύ των δύο συλλόγων.

Η EFL βρίσκεται αυτή τη στιγμή στη διαδικασία διερεύνησης του περιστατικού, αλλά σε περίπτωση που οι «Saints» κριθούν ένοχοι, θα μπορούσαν να αποβληθούν από τα πλέι οφ.

Όπως αναφέρει αποκλειστικό δημοσίευμα των «Times» η Σαουθάμπτον πιθανότατα θα αντιμετωπίσει αθλητική τιμωρία αντί για πρόστιμο, εάν κριθεί ένοχη. Οι αξιωματούχοι της EFL ελπίζουν να ολοκληρώσουν μια ακρόαση και οποιαδήποτε επακόλουθη διαδικασία έφεσης πριν από τον τελικό των πλέι οφ στις 23 Μαΐου, αν και μια ανεξάρτητη επιτροπή θα έχει τον τελευταίο λόγο.

Αν τελικά συμβεί κάτι τέτοιο, δηλαδή τιμωρηθεί η Σαουθάμπτον, τότε τη θέση της στο «Wembley» θα πάρει η Μίντλεσμπρο και θα είναι αυτή που θα αντιμετωπίσει τη Χαλ, με στόχο την άνοδο στην πρώτη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.