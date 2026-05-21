Το Athletic παρουσίασε σοκαριστικές λεπτομέρειες από την υπόθεση κατασκοπείας που άφησε τη Σαουθάμπτον εκτός playoffs Championship.

Η EFL αποφάσισε να αποβάλει τη Σαουθάμπτον από τα playoffs της Championship λόγω της απίστευτης υπόθεσης κατασκοπείας εις βάρος των Μίντλεσμπρο, Ίπσουιτς και Όξφορντ, με τις λεπτομέρειες που προκύπτουν να είναι σοκαριστικές.

Το Athletic αποκάλυψε πράγματα που ειπώθηκαν κατά την ακρόαση της υπόθεσης, με τον... κατάσκοπο, που ήταν ένας 23χρονος ασκούμενος, να δέχεται πιέσεις από ανώτερα στελέχη προκειμένου να πραγματοποιεί τις αποστολές αυτές. Όταν μάλιστα αρνήθηκε να πάει σε μία εξ αυτών, είχε πάει στη θέση του άλλος εργαζόμενος του κλαμπ. Τα πράγματα στο μεταξύ δεν δείχνουν καλά για τον προπονητή των Αγίων, Τόντα Έκερτ, που ήταν ο υποκινητής των πρακτικών αυτών, με τον Γερμανό προπονητή να αναμένεται να διωχθεί από τη FA και να προβλέπεται πως θα δηλώσει άγνοια για τον κανονισμό που απαγορεύει την κατασκοπεία! Στην περίπτωση της Μίντλεσμπρο δε, ο κόουτς της Σαουθάμπτον... καιγόταν να μάθει για τη διαθεσιμότητα βασικού παίκτη της Μπόρο.

Μεταξύ άλλων, η τριμελής επιτροπή που καταπιάστηκε με την υπόθεση φέρεται να ανέφερε ότι «καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι υπήρχε, από πλευράς Σαουθάμπτον, ένα προσχεδιασμένο και συστηματικό σχέδιο για την απόκτηση αγωνιστικού πλεονεκτήματος σε διοργανώσεις μεγάλης σημασίας, μέσω σκόπιμης παρουσίας σε προπονητικά κέντρα αντιπάλων με στόχο τη συλλογή τακτικών πληροφοριών και στοιχείων επιλογής παικτών. Ξεπερνούσε κατά πολύ μια αθώα δραστηριότητα και περιλάμβανε μια ιδιαίτερα αποτρόπαιη προσέγγιση, χρησιμοποιώντας νεαρά μέλη του προσωπικού για να πραγματοποιούν μυστικές παρακολουθήσεις κατ’ εντολή ανώτερων στελεχών.

Η Σαουθάμπτον παραδέχτηκε ότι στην αρχική της απάντηση προς την EFL στις 8 Μαΐου 2026 παρείχε ανακριβείς πληροφορίες, υποστηρίζοντας ότι η συμπεριφορά αυτή δεν αποτελούσε μέρος της κουλτούρας του συλλόγου και ότι δεν είχε καταγραφεί, μεταδοθεί, κοινοποιηθεί ή αναλυθεί βίντεο, ενώ στην πραγματικότητα συνέβαινε το αντίθετο. Υπήρξε μετάδοση, εσωτερική διανομή και ανάλυση βίντεο και παρατηρήσεων».